Reggina-Catania | sfida tra tifoserie da Serie A | il Sud ancora grande protagonista

Reggina-Catania - cresce l'attesa per il 'derby' di domenica : Si disputerà nel primo pomeriggio di domenica 24 marzo, precisamente alle ore 14:30, l’attesissimo match di Serie C girone C Reggina-Catania, presso lo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Reggina-Catania: forte rivalità tra due squadre del sud L’incontro calcistico, per entrambe le città, dati i precedenti passati (anche in campionati più prestigiosi) è considerato da sempre un derby, sebbene il linguaggio calcistico non preveda la ...

Reggina-Catania - domenica la sfida tra due nobili decadute : i precedenti : E’ uno dei big match di questa giornta di Serie C, sicuramente la sfida più sentita a livello di tifo, storia, tradizione, fascino. Anche perché si tratta di due nobili decadute. Reggina e Catania sono due nobili decadute, la speranza per loro è che lo siano ancora per poco, visti quelli che sono gli obiettivi delle due società. Ma nonostante abbiano vissuto nel recente passato tempi migliori, i precedenti al Granillo tra amaranto e ...

Reggina-Catania : Drago e Novellino - l'ex è in panchina : Centrocampo completato dai vari Amedeo Biavati , Giovan Battista Rappa , Roberto Breda , a Reggio nelle vesti di tecnico, a Catania come giocatore nel 2001-02,, Beppe Scienza , attuale tecnico del ...

Serie C - 30^ giornata - risultati e classifiche aggiornate : solo un pareggio per la Reggina - colpo del Catania : 1/12 Giovanni Pappalardo/LaPresse ...