Recensione di After Life su Netflix | la dark comedy di Ricky Gervais colpisce per la sua

(Di venerdì 22 marzo 2019)Non puoi offendere la gente. ... Sì invece, è questo il bello. Non serve essere gentili e premurosi e amorevoli e avere integrità. È controproducente. Si presenta cosìin, sudall'8 marzo. Tu sei buono – dice subito dopo al cognato – perciò ne approfitterò come fanno gli altri qui. Mi dai un avvertimento, io ti ignoro. Lo fai di nuovo, io ti ignoro. Faccio quello che voglio. Alla fine lascerai perdere e io vincerò. Il giudizio sull'ultima fatica dell'attore, comico, sceneggiatore, produttore britannico può facilmente prescindere da analisi tecniche e vincolarsi alla propria visione della vita. È ciò chedeve aver messo in conto nel momento stesso in cui ha deciso di esplorare vicende e sentimenti così dolorosi.In, l'attore interpreta Tony, giornalista in una redazione locale, rimasto vedovo dopo la morte della moglie per un ...

NetflixIT_news : After Life è la vita che si risveglia - hallofseries : Una serie che ci ha stregati, dall'accecante dolore alla rinascita - fradanilo62 : #AfterLife la recensione: #RickyGervais diventa buono! Colpa di Netflix? -