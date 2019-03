Raggi | Per 30 anni Roma saccheggiata da ' capaci'

Virginia Raggi : "I corrotti del passato provano a infiltrarsi per riproporre i loro metodi" : Dopo l'arresto del presidente dell'assemblea capitolina, Marcello De Vito, e l'autosospensione di Daniele Frongia, l'assessore allo Sport della Capitale indagato per corruzione, Virginia Raggi difende il suo operato. E attacca "i corrotti provenienti dal passato", colpevoli, a suo dire, di voler infettare la sua amministrazione: "Non si torna al passato. Il giorno in cui sono stata eletta sindaca di Roma sapevo che avrei subito ogni tipo di ...

M5s - Travaglio : “Come gli altri dopo arresto De Vito? Devono impegnarsi allo spasimo per Raggiungere Pd e FI”. Battibecco tra Gruber e Fraccaro : “Se vogliamo dire che quelli del M5s sono come gli altri solo perché hanno preso il loro primo dirigente per corruzione (Marcello De Vito, ndr) mi sembra un poco. Dovranno impegnarsi allo spasimo per raggiungere i livelli di Pd e Forza Italia”. A dirlo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. In studio anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ...

Chi è Daniele Frongia - il fedelissimo della Raggi indagato per corruzione : Daniele Frongia, indagato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta della Procura sul progetto dello stadio dell'As Roma, è stato il primo vice sindaco della giunta capitolina M5s e rimane uno dei consiglieri politici più ascoltati da Virginia Raggi. Quarantasei anni, statistico, una passione per lo sport a partire dalla pratica del judo, era assieme alla Raggi, a Marcello De Vito ed Enrico Stefano uno dei 4 consiglieri eletti nel 2013 nel ...

La giunta Raggi adesso rischia Di Maio : basta superficialità : Il capo politico ha preteso che l'assessore allo Sport facesse «un passo indietro subito» per salvare il Movimento. Il «campione» dell'anticorruzione non può permettersi di sbagliare. E anche se i ...

M5S - Frongia indagato per corruzione si autosospende : deleghe a Raggi : di Michela Allegri Daniele Frongia , assessore allo Sport del Comune di Roma e fedelissimo della sindaca Virginia Raggi, è indagato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sul giro di tangenti e ...

Silvestri : Raggi persona eccezionale - legittima richiesta dimissioni : Roma – Di fronte alle indagini che interessano l’amministrazione capitolina, cosa avrebbe fatto il M5s se fosse stato all’opposizione? Alla domanda del cronista, il deputato Francesco Silvestri, referente del Campidoglio a Montecitorio, risponde: “legittimamente le opposizioni stanno chiedendo le dimissioni. Il gruppo M5s continua a investire tantissimo su Virginia. Per me e’ una persona eccezionale, ha ...

Indagato per corruzione Frongia (M5S) - l’assessore fedelissimo di Raggi|Chi è : L’indagine della Procura di Roma ha portato in carcere l’ex presidente di Acea Luca Lanzalone e l’imprenditore Luca Parnasi. «Confido nell'archiviazione. Non ho compiuto alcun reato», ha detto l'assessore penstastellato

Pd Roma : Raggi si assuma responsabilità - sua amministrazione pericolo pubblico : Roma – “L’incidente di oggi nella stazione della metro di Barberini dimostra una volta di piu’ che il non governo della citta’ targato M5S e’ un pericolo pubblico. Non sono le inchieste per corruzione che hanno travolto i suoi sodali a dover far dimettere una sindaca incapace ma il totale fallimento amministrativo e i rischi ai quali ogni giorno Raggi espone cittadini Romani, pendolari, turisti”. Lo ...