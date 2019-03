Ragazza violentata nella stazione Circumvesuviana | torna libero uno dei tre fermati

GIOIA TAURO - Ragazza SCHIAVIZZATA E VIOLENTATA PER 20 ANNI/ Arrestato finto sociologo : A GIOIA TAURO una RAGAZZA è stata SCHIAVIZZATA e VIOLENTATA per 20 ANNI, costretta anche ad abortire: due persone finite in manette

'Meglio morta che lesbica' - Ragazza malmenata e violentata per anni dal padre : A Palermo si è consumato un caso di violenza ai danni di una ragazza minorenne poiché lesbica. I colpevoli di queste violenze sono i suoi genitori. Il padre ha abusato di lei per anni nel tentativo di spingere la figlia a smettere di essere lesbica. L'uomo diceva: "Meglio morta che lesbica". Una volta raggiunta la maggiore età, dopo anni di soprusi e violenze, la ragazza ha trovato il ragazzo di scappare di casa e di denunciare i suoi genitori. ...

Napoli : Ragazza violentata in stazione - tre fermati : Sono stati fermati nella notte. Secondo fonti investigative, uno di loro avrebbe ammesso le sue responsabilità. Erano in tre, tutti fra i 18 e i 20 anni. Avrebbero violentato una ragazza di 24 anni ...

Ragazza violentata in ascensore - tre fermati grazie alle videocamere : "Sconvolto dalle immagini" : Incastrati dalle immagini del sistema di videosorveglianza della stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano...

San Giorgio a Cremano. Ragazza violentata : fermati tre uomini del luogo : Rapida svolta nelle indagini sulla violenza sessuale consumata nel Napoletano. La Polizia ha fermato tre uomini, tutti di San Giorgio

Napoli - Ragazza di 24 anni violentata da tre giovani nell'ascensore della stazione : Una ragazza di 24 anni è stata violentata da tre giovani nella stazione della ferrovia Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano (Napoli). La violenza è avvenuta nell' ascensore...

Ragazza violentata da quattro uomini : 'Mi hanno dato droga - gli abusi in una casa' : Stupro choc a Viareggio , dove una Ragazza ha dichiarato di essere stata violentata da un branco di quattro uomini , dai quali aveva ricevuto una dose di droga nella pineta della città toscana: la ...

Ragazza di 21 anni violentata da un branco di dieci uomini : Swati Maliwal, responsabile della commissione di Delhi per la protezione delle donne, dopo avere visitato la bambina in ospedale ha scritto in un tweet 'Delhi è diventata la capitale del mondo degli ...