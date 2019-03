Primo Maggio a Catania con Dark Polo Gang | Nitro e molti altri | il cast del concerto

optimaitalia

(Di venerdì 22 marzo 2019)Svelato ildeldel, il One Day Music con 48 ore di musica dal vivo in occasione della festa dei lavoratori. Techno, rap, reggae, house, trap, ce n'è per tutti i gusti e su due palchi diversi, per ballare per tutta la giornata del 1°2019.Due palchi differenti saranno allestiti all'Area Concerti Lido Azzurro, presso La Playa di, la Sundance Arena e la Spring Arena, che suoneranno in contemporanea per tutta la durata del festival. Le prime esibizioni musicali inizieranno alle ore 10.00 di mercoledì 1e le ultime si terranno all'alba di giovedì 2.La Sundance Arena sarà completamente dedicata alla programmazione house e techno con esponenti del genere provenienti da tutto il mondo. Tra i nomi spiccano i tedeschi Ben Klock, Dixon e Roman Flügel, lo statunitense Maceo Plex e il DJ italiano Manuel De La Mare. Sullo ...

