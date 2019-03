Primavera a Chicago | vento di novità | dai festival jazz & wine fino alle anteprime

huffingtonpost

(Di venerdì 22 marzo 2019) La chiamano "la città del" per via delle correnti provenienti dal lago Michigan, ma, terza metropoli degli Usa dopo New York e Los Angeles (quasi 3 milioni di abitanti ma con i sobborghi sfiora i 9), è soprattutto la città dell'architettura che vanta numerosi altri (e alti) primati: qui sono nati i grattacieli (il più antico del mondo, datato 1981, è il Monadnock Building, al 57 di Jackson Boulevard), la ruota panoramica, i pattini in linea, le soap opera e l'house music.Non solo: la "windy city", così detta, anche e prima ancora, per la veemenza che contraddistingueva la vecchia classe politica, è la più grande dello stato dell'Illinois (che ha visto nascere ben 23 premi Nobel). Ha dato i natali a due presidenti Usa, Abraham Lincoln e Barack Obama, e a molte stelle di Hollywood, da Harrison Ford a John Belushi ...

