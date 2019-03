Prima votazione del Conclave | Bergoglio già 26 | Scola si ferma a 30

ilfogliettone

(Di venerdì 22 marzo 2019) Alladelche nel 2013 si concluse con l'elezione di Papa Francesco, Angelo, che diversi quotidiani italiani davano per il grande favorito, si fermò a 30 preferenze, mentre Jorge Mario, sconosciuto ai più, prese ben 26 voti. Lo rivela il giornalista Gerald O'Connell, corrispondente a Roma del giornale statunitense dei gesuitia America, nel nuovo libro "The Election of Pope Francis: An Inside Account of theThat Changed History (Orbis Books, 2019). Secondo O'Connel allal'allora arcivescovo di Milano prese 30 voti, l'allora arcivescovo di Buenos Aires 26 voti, (27 se si considera una scheda con il suo nome scritto non correttamente, "Broglio"), seguiti dal cardinale Marc Ouellet, canadese, tuttora prefetto della congregazione dei vescovi, con 22 voti, il cardinale statunitense Sean O'Malley con 10 voti e il cardinale ...

