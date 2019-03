Povera Patria si sposta dal venerdì al lunedì a partire dall' 1 aprile Porta a porta

blogo

(Di venerdì 22 marzo 2019)"Perè sbagliato come giorno il, sarebbe dovuto andare il mercoledì, ma ilcome giorno di messa in onda me l'ha imposto il coordinamento. Bruno Vespa ancora comanda in Rai e decide di non avere contro le sovrapposizioni. Mi sono dovuto inchinare, come ad altre scelte del coordinamento". Così il direttore di Rai2 Carlo Freccero recentemente aveva giustificato gli ascolti per nulla esaltanti di, natoe ceneri di Night Tabloid, scatenando peraltro la reazione piccata del conduttore diSta di fatto che quella in onda stasera, 22 marzo, sarà l'ultima puntata dial. La nuova collocazione per la trasmissione di seconda serata condotta da Annalisa Bruchi, con Aldo Cazzullo e Alessandro Giuli, sarà non quella 'sognata' del mercoledì, ma quella del(quindi senza la controprogrammazione di...

