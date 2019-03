Portali telematici | intermediazione per le locazioni brevi e fiscalità

leggioggi

(Di venerdì 22 marzo 2019) Con la sentenza in esame il Tar Lazio-Roma è chiamato a soffermarsi sulla corretta esegesi della norma di cui all’art. 4 (“Regime fiscale delle”) D.L. n. 50 del 2017 (“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”), convertito con mod. nella L. 96 del 2017).Parte ricorrente (che gestisce un noto portale telematico preordinato a mettere in contatto chi è in cerca di un immobile con chi dispone di unità immobiliari da locare) lamenta, tra l’altro, l’omessa disapplicazione da parte dell’Agenzia delle entrate della citata disposizione, quale atto normativo in contrasto con la Dir. 1535/2015/UE (che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società ...