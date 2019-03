ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2019) Si allarga ancora la famiglia dei suv a marchio: il terzo modello a ruote alte si chiamae, come suggerisce il nome, si tratta di una versione della notatedesca col tetto ribassato di 20 mm e incurvato verso la coda. Cambiano pure le portiere posteriori, ridisegnate, i parafanghi, allargati di 19 mm, mentre la targa posteriore è posta più in basso. Il tutto per conferire all’auto un aspetto più atletico e fare meglio concorrenza a vetture come Audi Q8, BMW X6 e Mercedes GLEAll’interno spicca la strumentazione “ibrida”, composta da due schermi multifunzione da 7”, divisi da un contagiri analogico. In plancia c’è il display da 12,3”, dedicato all’infotainment e connesso alla rete. Mentre il tunnel centrale ospita un pannello nero che incorpora i tasti fisici per il settaggio di climatizzatore e telaio. L’abitacolo è progettato ...

fattiamotore : Porsche Cayenne Coupé, e gli sport utility di Stoccarda diventano tre – FOTO - MarcoScafati1 : #Porsche #CayenneCoupé, e gli #sportutility di Stoccarda diventano tre – FOTO - ItaliaStartUp_ : Porsche Cayenne Coupé: foto e info ufficiali del SUV sportivo - HDmotori -