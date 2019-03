huffingtonpost

(Di venerdì 22 marzo 2019) Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e quello delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli hanno firmato il decreto convertito in legge con cui viene approvato ildi edilizia penitenziaria 2019.Casualmente, il decreto segue di poche settimane un incontro a Palazzo Chigi con l'Associazione nazionale deiedili. Due anni di tempo per la realizzazione di nuovericonvertendo in parte caserme dismesse e immobili di proprietà dello Stato e realizzando due nuovi istituti a Forlì e Nola, per una capacità complessiva di circa 6500 posti detentivi.Questa è la strategia del governo per risolvere il problema del sovraffollamento, ma il decreto è vago quando si parla di soldi. Dice che le risorse non utilizzate per la riforma dell'ordinamento penitenziario, possono essere destinate a interventi urgenti di edilizia ...

minGiustizia : Piano carceri: @AlfonsoBonafede e @DaniloToninelli hanno firmato il decreto. Due anni di tempo, dal 1 gennaio 2019… - HuffPostItalia : Piano carceri, i costruttori ringraziano - icittadini : Carceri, Berutti (FI): “è necessario un piano strategico per tutto il sistema penitenziario” -