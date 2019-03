Pesante multa per Wind Tre il 22 marzo | nel mirino i costi extra soglie

optimaitalia

(Di venerdì 22 marzo 2019)Le brutte notizie non arrivano mai sole nel campo della telefonia mobile, come abbiamo avuto modo di riscontrare in queste ore conTre. Dopo avervi parlato sul nostro magazine dell'impatto molto forte che Iliad ha avuto sui due brand che hanno dato vita alla nota fusione un paio di anni fa, infatti, oggi 22occorre prendere in considerazione un altro aspetto relativo allo stato di salute delle due compagnie. Di recente, infatti, è giunta la comunicazione ufficiale a proposito di una sanzione pari a poco più di 400.000 euro per l'azienda.Qual è la colpa contestata all'operatore? Fondamentalmente, tutto ruota attorno alla poca trasparenza da parte di Tre per quanto riguarda isoglia, dopo le diverse segnalazioni che sono giunte alle autorità preposte alla "vigilanza" soprattutto tra il 2017 ed il 2018. Come riporta Mondomobileweb, infatti, la compagna ...

