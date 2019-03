Per i 20 anni di Silent Hill all' Etna Comix sarà ospite Keiichiro Toyama

Calcio pirata in tv / Inghilterra - in tre condannati a 17 anni Per i pezzotti della Premier : Oltre mille impianti La notizia del giorno nel pianeta Calcio è la condanna per un totale di 17 anni a tre cittadini inglesi che avevano favorito la trasmissione illegale della Premier League, guadagnando un profitto da oltre 5 milioni di sterline. Steven King, Paul Rolston e Daniel Malone avevano installato oltre mille impianti che qui definiamo pezzotti. Tra pub, club e abitazioni private in Inghilterra e Galles. Grazie ai “pezzotti”, gli ...

Mbarka - schiava sessuale Per 23 anni : partorisce due bimbe e diventano schiave anche loro : “Credevo fosse quella la mia famiglia perché non ho mai conosciuto nessun altro”. Mbarka Mint Essatim è un’ex schiava. Fino all'età di 23 anni non ha mai dubitato della sua condizione di sottomessa. Fin da bambina ha sempre servito nella casa del suo padrone, facendo i lavori più duri e umilianti. Trattata come un oggetto, è stata picchiata e violentata per anni. Dagli abusi sessuali sono nate due bambine, che a loro volta sono diventate ...

Insulti e botte all’arbitro - squalifica di due anni Per Ismail Slimani : squalificato due anni per Insulti e violenza fisica nei confronti dell’arbitro: è la sanzione che il giudice sportivo della Federcalcio emiliano-romagnola ha notificato a Ismail Slimani, attaccante 19enne del Sant’Agostino, squadra del Ferrarese. E’ successo sabato pomeriggio, durante una partita Juniores, tra i biancoverdi padroni di casa e il Progresso. Slimani ha protestato ritenendo irregolare una marcatura degli ...

Muore a 4 anni Per un infarto - il papà : «Sembrava avesse il raffreddore - poi ha smesso di respirare» : I genitori sono distutti. La loro bambina di quattro anni è morta improvvisamente. «Era dolce, gentile e speciale», dicono. Chloe Hardy, 4 anni, era apparentemente...

Un farmaco Per prevenire i danni vascolari : Gli effetti vasculoprotettivi del metotrexate, rinascita di un farmaco tradizionale? È il titolo dell’incontro in programma il 25 marzo alle 15,30 nell’aula Andreoni, palazzina di Malattie infettive in viale San Pietro. L’appuntamento rientra tra le conferenze di Medicina di laboratorio organizzate dalla scuola di specializzazione in Biochimica clinica dell’Università di Sassari e dal Programma assistenziale “Riorganizzazione dei laboratori ...

Muore a 4 anni Per un infarto - il papà : «Sembrava avesse il raffreddore - poi ha smesso di respirare» : I genitori sono distutti. La loro bambina di quattro anni è morta improvvisamente. «Era dolce, gentile e speciale», dicono. Chloe Hardy, 4 anni, era apparentemente...

Allarme rosso Per il puma della California : a rischio estinzione entro 50 anni : Un Allarme rosso per il puma della California: le due isolate popolazioni rimaste nella parte meridionale rischiano l’estinzione in tempi molto brevi, forse entro 50 anni. Lo sostiene la ricerca pubblicata sulla rivista Ecological Applications e guidata dall’Università del Nebraska, che però prova a dare una possibile soluzione: questi predatori potrebbero salvarsi grazie a piccole modifiche all’ambiente pesantemente ...

Facebook ha ammesso che Per anni ha conservato milioni di password senza criptarle : Facebook ha ammesso che per anni ha conservato le password di milioni di utenti senza criptarle, conservandole in un documento di testo accessibile a migliaia di dipendenti della società. La notizia era stata data inizialmente dal giornalista Brian Krebs, Facebook l’ha

Allarme Per la fuga dei medici : in 6 anni via 16.700 specialisti : In Piemonte e in Lombardia ci saranno 2mila unità in meno da qui al 2025. Anestesisti, rianimatori, chirurghi, cardiologi e pediatri sono i profili più carenti. Per riempire i buchi in organico la Regione Molise ha scelto di attingere non alle fila dei giovani medici specializzandi, ma tra chi il lavoro lo ha già lasciato....

«Vado a scuola» - e non torna più a casa : Napoli in ansia Per Alessia - scomparsa a 17 anni : È uscita presto, come tutte le mattine, per andare a scuola. Ma a scuola non ci è mai andata. Famiglia, parenti e amici sono preoccupati per Alessia Ciccone, 17 anni, scomparsa da...

Premier League - 17 anni di carcere Per streaming pirata : I componenti di un'organizzazione di streaming pirata sono stati condannati per un totale di 17 anni di carcere per cospirazione e per tentata frode. La Premier League vince così una importante ...

SETTIMO - SAMIRA SCOMPARSA DA 17 ANNI/ Marito indagato Per omicidio : si cerca cadavere : Svolta nel caso di SAMIRA, SCOMPARSA da SETTIMO 17 ANNI fa: "E' stata uccisa". L'ex Marito, Salvatore Caruso, indagato per omicidio

Bimbo di 3 anni dimenticato sullo scuolabus Per ore : la mamma rompe il vetro e lo salva : Un bambino di 3 anni è stato "dimenticato" per quasi cinque ore su uno scuolabus comunale a Presicce (Lecce). E' stato necessario rompere con un martello il vetro del mezzo per recuperare il piccolo che era ancora con la cintura allacciata, tranquillo e in buone condizioni. Secondo chi ha assistito alla scena, si è evitato il peggio solo perché la giornata non era particolarmente calda e lo scuolabus era parcheggiato ...

Android - c’era una falla da 5 anni ma nessuno se n’è mai accorto (sPeriamo) : (Foto: Pixabay) Una grave vulnerabilità di Android è rimasta all’oscuro per oltre cinque anni agli oltre due miliardi di utenti che ogni giorno hanno a che fare con il sistema operativo del robottino verde. A scoprirlo, lo sviluppatore russo Sergey Toshin, che ha messo in luce quello che sarebbe potuto diventare un gran bel grattacapo per Google, ma che per fortuna non ha fatto troppi danni, almeno che si sappia. Ma, al contempo, ha dato ...