Pensioni : sindacati - manifestazione 1/6 : ANSA, - ROMA, 22 MAR - Una manifestazione nazionale sabato 1 giugno in piazza del Popolo a Roma e prima tre assemblee il 9 maggio a Padova, Roma e Napoli. Così i sindacati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-...

Pensioni : Quota 100 - i sindacati lanciano l'allarme : 'troppi vincoli' : La partita sul maxi decreto unico che contiene il reddito di cittadinanza e il famigerato meccanismo della Quota 100 resta ancora aperta: con il passaggio del testo alla Camera, infatti, dovranno essere chiariti i molteplici punti riguardanti i disabili, il Tfs per gli statali e la nuova misura per salvaguardare gli esodati. Intanto, le tre sigle confederali Cgil, Cisl e Uil criticano Quota 100 per via dei troppi vincoli imposti dall'esecutivo ...

Pensioni Quota 100 - i sindacati : a rischio servizi essenziali - Sky TG24 - : Cgil, Cisl e Uil, in audizione alla Camera sul Decretone, riconoscono come positivi alcuni emendamenti ma giudicano problematici i "troppi vincoli" sulla spesa che possono paralizzare le assunzioni. ...

Pensioni - Landini difende i sindacati : 'Da Di Maio sciocchezze - mia busta paga è pubblica' : Una delle missioni che, sin dal suo avvento in politica, il Movimento Cinque Stelle si è assegnato è stato quello di abolire tutti quei privilegi che, stando all'opinione grillina, appartengono ad alcune caste. Un gruppo a cui appartengono i sindacalisti, finiti spesso sotto la lente d'ingrandimento per Pensioni raggiunte con minori difficoltà ed assegni particolarmente "pesanti" e per stipendi "elevati", sopratutto nei quadri dirigenziali. ...

Pensioni anticipate - resoconto incontro Governo-Sindacati : apertura su esodati : Dopo l'incontro interlocutorio avvenuto tra il leader dei sindacati e il governo, vi presentiamo una carrellata delle dichiarazioni di Cgil, Cisl e Uil, che hanno fatto un dettagliato resoconto sul summit con l'esecutivo, evidenziando i punti di apertura sulla riforma che l'esecutivo ha fatto intendere. Sono intervenuti a tal riguardo Annamaria Furlan, Cisl, Carmelo Barbagallo per la Uil e Maurizio Landini per la Cgil. Pensioni, resoconto di ...

Pensioni ultima ora : sindacati-governo - tutte le modifiche in vista : Pensioni ultima ora: sindacati-governo, tutte le modifiche in vista Pensioni ultima ora: incontro positivo tra sindacati e governo. Come annunciato il tavolo si è riunito lunedì 25 febbraio 2019 presso il Ministero del Lavoro ed è stato presieduto dal sottosegretario Claudio Durigon. Pensioni ultima ora, le sigle presenti all’incontro governo-sindacati L’incontro, richiesto più volte dagli esponenti sindacali, ha avuto ...

Riforma Pensioni e Quota 100 - oggi l'incontro tra governo e sindacati : Il confronto tra governo e sindacati ripartirà questa mattina alle ore 10:00 presso il Ministero del Lavoro. L'esecutivo ha infatti convocato i rappresentati della piattaforma sindacale (formata da Cgil, Cisl e Uil) al fine di aprire un tavolo sui principali interventi di Riforma del settore previdenziale dopo che in diverse occasioni le parti sociali hanno espresso l'urgenza di un ulteriore allargamento delle misure di flessibilità avviate con ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Monti “sindacati mai contrari a Fornero” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Monti “sindacati mai contrari a Fornero” Monti “sindacati non contrari alla Riforma Fornero” Pensioni ultima ora: l’ultima mossa del MoVimento 5 Stelle rispetto a Quota 100 tira in ballo Mario Monti. Dopo la manifestazione di sabato 9 febbraio 2019 dei sindacati in piazza a Roma uniti contro le scelte economiche del governo Conte arriva una contromossa del movimento politico che con la Lega ...

Brasile - la settimana nera di Bolsonaro : ministri cacciati e sotto accusa. Sindacati in piazza contro la riforma delle Pensioni : Non sono ancora trascorsi due mesi dall’inizio del suo mandato, e già gli scandali hanno iniziato a mietere le prime vittime eccellenti nell’esecutivo di Jair Bolsonaro. Il neo-presidente brasiliano ha infatti dovuto affrontare la sua prima crisi di governo e licenziare all’inizio della settimana il ministro Gustavo Bebianno, segretario generale della Presidenza, nonché suo uomo di fiducia, per una vicenda legata al ...

Lunedì summit Governo-sindacati - in ballo possibili modifiche su misure Pensionistiche : Lunedì 25 febbraio alle ore 10, i sindacati sono stati convocati dal Governo per affrontare l’argomento previdenziale. La fase è di quelle importanti, perché notizia di oggi, sembra che la Commissione Lavoro del Senato abbia dato il via libera al decreto che contiene reddito di cittadinanza e quota 100, le due principali novità dell’esecutivo per il 2019. Da tempo le parti sociali rivendicavano il diritto di esporre al tavolo delle riforma i ...

Pensioni : Q100 supera le 60mila domande - il 25 febbraio incontro tra Governo e sindacati : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 22 febbraio 2019 vedono arrivare un importante traguardo per le richieste di uscita dal lavoro tramite la quota 100, con il superamento delle 60mila domande inoltrate all'Inps. Nel frattempo il Governo convoca i sindacati per un confronto sui temi chiave riguardanti la previdenza, mentre dall'opposizione si chiede di effettuare modifiche all'impianto del decreto per allargare la platea dei beneficiari ...

Pensioni - ministero del Lavoro convoca sindacati per il 25 febbraio : Lunedì 25 febbraio Cgil, Cisl e Uil sono stati convocati dal governo, al ministero del Lavoro, per discutere sul tema della previdenza. I sindacati auspicano che il confronto "possa porre le basi per ...

Pensioni - il governo convoca i sindacati il 25 febbraio : Roma, 21 feb., askanews, - Il governo convoca i sindacati il 25 febbraio sul tema della previdenza. Lo affermano Cgil, Cisl e Uil, sottolineando che la riunione è prevista lunedì alle 10 al ministero ...

Pensioni : i sindacati insistono per Quota41 : Sono arrivate a circa 55 mila le istanze presentate per accedere al pensionamento anticipato con Quota 100, la nuova misura in materia previdenziale voluta dalla Lega che consente di uscire dall'attività lavorativa dopo il raggiungimento di almeno 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi. I sindacati chiedono Quota 41 e tutela per gli esodati Intanto, il cosiddetto decretone entrato in vigore lo scorso gennaio è ...