Pensioni, arriva il ricalcolo per 5,6 milioni di persone: assegno più basso da aprile

(Di venerdì 22 marzo 2019) Circa 5,6di pensionati vedranno ricalcolato - al ri- il loroprevidenziale mensile: l'aumento previsto per far fronte all'inflazione viene abbassato rispetto a quanto preventivato, con una riduzione che, al massimo e in pochi casi, a 100 euro mensili. Ecco chi verrà toccato dalla rivalutazione e in che modo.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...