Pattinaggio artistico | Mondiali 2019 Alina Zagitova sul trono davanti a Tursynbaeva e

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : Yuzuru Hanyu cerca la rimonta. Chen a caccia del secondo titolo iridato : L’edizione numero 109 dei Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, quest’anno di scena a Saitama (Giappone), si chiuderà con l’attesissimo programma libero del libero maschile. I riflettori saranno puntati soprattutto sui pattinatori di casa, soprattutto Yuzuru Hanyu, pronto a dare il tutto per provare una grande rimonta dopo il terzo posto ottenuto nello short a causa di un quadruplo salchow eseguito solo doppio. Per ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : Alina Zagitova vince il titolo - bronzo per Evgenia Medvedeva : Mancava solo questa medaglia ad Alina Zagitova, trionfatrice nel singolo femminile ai Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, di scena questa settimana a Saitama (Giappone). In una gara di livello stellare, la pattinatrice allenata da Eteri Tutberidze dopo una prima parte di stagione incolore culminata con l’argento europeo del mese di gennaio, ha dimostrato nuovamente dopo lo short program di mercoledì tutta la sua stoffa da ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : Alina Zagitova vince il titolo - bronzo per Evgenia Medvedeva : Mancava solo questa medaglia ad Alina Zagitova, trionfatrice nel singolo femminile ai Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, di scena questa settimana a Saitama (Giappone). In una gara di livello stellare, la pattinatrice allenata da Eteri Tutberidze dopo una prima parte di stagione incolore culminata con l’argento europeo del mese di gennaio, ha dimostrato nuovamente dopo lo short program di mercoledì tutta la sua stoffa da ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 in DIRETTA : bene Guignard-Fabbri. Zagitova domina - il ritorno di Medvedeva (bronzo) - Tursynbaeva d’argento! : Buona giornata e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico. E’ l’evento più importante dell’anno post olimpico e si svolge in uno dei templi del Pattinaggio artistico mondiale, il Palasport di Saitama in Giappone. La terza sessione vede in programma la prima parte della gara delle coppie di danza con la short dance nella notte e il free programme del singolo femminile che assegna le medaglie ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 in DIRETTA : bene Guignard-Fabbri - tra poco le donne : Buona giornata e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico. E’ l’evento più importante dell’anno post olimpico e si svolge in uno dei templi del Pattinaggio artistico mondiale, il Palasport di Saitama in Giappone. La terza sessione vede in programma la prima parte della gara delle coppie di danza con la short dance nella notte e il free programme del singolo femminile che assegna le medaglie ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 in DIRETTA : Guignard-Fabbri sognano il podio nella danza - Russia favorita tra le donne : Buona giornata e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico. E’ l’evento più importante dell’anno post olimpico e si svolge in uno dei templi del Pattinaggio artistico mondiale, il Palasport di Saitama in Giappone. La terza sessione vede in programma la prima parte della gara delle coppie di danza con la short dance nella notte e il free programme del singolo femminile che assegna le medaglie ...

Pattinaggio artistico - Mondiali – Massimiliano Ambesi : “Matteo Rizzo - è solo l’inizio. Qualcosa nel sistema di punteggi non funziona” : A qualche ora di distanza dalla conclusione della seconda giornata dei Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena presso la Super Arena di Saitama (Giappone), abbiamo chiesto a Massimiliano Ambesi, celebre telecronista di Eurosport e giornalista/analista specializzato in sport invernali, un commento sulle gare odierne, rispettivamente il programma corto maschile e il libero delle coppie: Buonasera Massimiliano. Nello ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : programma e orari 22 marzo. Le startlist e gli italiani in gara. Come vedere le gare in tv : Saranno la danza sul ghiaccio e il singolo femminile le specialità protagoniste della terza giornata dei Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, quest’anno di scena a Saitama (Giappone). Si inizierà alle ore 4:00 itale (fino alle 8:12) con la rhythm dance, in cui assisteremo a una magnifica lotta per il podio con tante coppie pronte a darsi battaglia per una posizione di lusso. Per l’Italia gareggeranno Charlène Guignard-Marco ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : domani il libero femminile - Alina Zagitova a caccia del primo titolo iridato - Kihira sogna la rimonta : Nella tarda mattinata di domani mattina la Campionessa Olimpica in carica Alina Zagitova potrebbe conquistare il primo titolo iridato della sua carriera, ultimo sigillo mancante, ai Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico quest’anno in scena a Saitama (Giappone). Alla pattinatrice allenata da Eteri Tutberidze, nonostante il buon margine accumulato dopo lo short program, servirà comunque un programma perfetto, in cui dovranno fare la ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : Matteo Rizzo fa sognare - quinto posto nello short program! Dominio di Nathan Chen : Matteo Rizzo ha eseguito uno short program semplicemente strepitoso ai Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico e occupa il quinto posto a metà gara: l’azzurro è stato premiato con un eccezionale 93.37, per la prima volta in carriera ha sfondato il fatidico muro dei 90 punti ed è entrato di diritto tra i grandi di questo sport. Il 20enne, terzo agli ultimi Europei e vincitore delle Universiadi poche settimane fa, è sceso particolarmente ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 in DIRETTA : Matteo Rizzo pazzesco quinto - Nathan Chen domina e ipoteca l’oro : Buona giornata e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico. E’ l’evento più importante dell’anno post olimpico e si svolge in uno dei templi del Pattinaggio artistico mondiale, il Palasport di Saitama in Giappone. La seconda sessione vede la consegna delle prime medaglie con il programma libero delle coppie di artistico e il programma corto maschile nella mattinata italiana. Nelle coppie ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : Sui/Han battono Tarasova/Morozov. Le dichiarazioni dei protagonisti : Wenjing Sui e Cong Han hanno vinto la medaglia d’oro ai Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico, la coppia cinese è stata eccezionale ed è riuscita a conquistare il secondo titolo iridato dopo quello di due anni fa. I vicecampioni olimpici sono riusciti a operare il sorpasso nei confronti dei russi Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov grazie a un bellissimo programma libero, l’esercizio sulle note di Rain, In Your Black Eyes di Ezio ...

VIDEO Della Monica-Guarise - Mondiali Pattinaggio artistico : riviviamo il free program degli azzurri : Nicole Della Monica e Matteo Guarise non sono riusciti a rimontare dall’ottava posizione durante il programma libero dei Mondiali 2019 di pattinaggio artistico in corso di svolgimento a Saitama (Giappone) e si sono dovuti accontentare di quel piazzamento mettendo comunque in mostra un esercizio di assoluto spessore tecnico. Di seguito il VIDEO del free program di Nicole Della Monica e Matteo Guarise ai Mondiali 2019 di pattinaggio ...

VIDEO Sui-Han Trionfano ai Mondiali di Pattinaggio artistico : riviviamo il meraviglioso programma libero : Lacrime di gioia in quel di Saitama (Giappone). Wenjing Sui e Cong Han hanno trionfato nella specialità delle coppie ai Campionati Mondiali di pattinaggio artistico. Con un programma a dir poco meraviglioso, i Vice Campioni Olimpici si sono imposti sugli avversari realizzando al meglio tutti gli elementi pianificati, ricevendo un grado di esecuzione stellare nel triplo twist (livello 4), nei lanciati triplo salchow e triplo flip e nei ...