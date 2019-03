(Di venerdì 22 marzo 2019) Ha tenutoa tutti la gravidanza e al momento di partorire lo ha fatto die ha deciso di disfarsi subito dellaappena venuta al mondo seppellendola ancorain un terreno dove purtroppo è stata sbranata in parteselvatici. La brutta storia arriva dal Brasile dove la donna ora è stata arrestata e ha confessato sostenendo però che la piccola fosse già morta. Dietro l'episodio, avvenuto in un'area rurale del comune di Camocín (Ceará), nel nord-est del paese sudamericano, si nasconderebbe una storia di povertà e stigma sociale. La 24enne ha spiegato di averla sua gravidanza perché ha già due figli, uno dei quali è stato dato via in adozione, e temeva rappresaglie dalla sua famiglia di fronte a una nuova gravidanza.Del resto il tema degli aborti illegali in questa zona del Paese è un problema molto serio visto che, secondo la legge, le interruzioni di gravidanza possono essere eseguite solo in caso di stupro, rischio di morte per la madre o quando il feto mostra segni di encefalite, ma in tutti i casi devono essere autorizzate dai tribunali. Per questo pochi giorni prima della data di nascita prevista, ha ingerito bevande per l'aborto e il parto anticipato e poi si è recata in un zona rurale per abbandonare la bimba. La donna l'ha seppellita sotto pochi centimetri di terra dove gliselvatici però l'hanno trovata e in parte sbranata. L'autopsia ha concluso che la bambina è morta per asfissia e quindi era ancoraperché è stata trovata della sabbia nella trachea.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...