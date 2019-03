notizie.tiscali

(Di venerdì 22 marzo 2019) ANSA, - ANCONA, 22 MAR - Circa 8.500per partecipare alla cerimonia per la visita diFrancesco a Loreto il 25 marzo e che saranno distribuite in piazza della Madonna e in via ...

AnsaMarche : Papa, 8.500 persone accreditate. Il punto in comitato ordine e sicurezza Prefettura Ancona - cbnd89 : @SFait79 @LBaggiani @B_Muscatello Che aumenti il 'noise' è sicuro. Ma anche con la stampa, chiedi a un qualsiasi Pa… - moriggi : RT @dellandro58: Purtroppo il genocidio dei Cristiani in Nigeria in Africa e nei paesi islamici in generale,non è preso in considerazione,p… -