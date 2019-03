Pallavolo – Impegno casalingo complicato per Brescia | al PalaGeorge arriva l’Imoco

sportfair

(Di venerdì 22 marzo 2019) Scudettate lo scorso anno e già vincitrici di questa regular season, alore 17 c’è– Conegliano. Per la Valsabbina ultime due sfide (quasi impossibili) Conegliano – Scandicci per centrare i play-off Venticinquesima e penultima giornata della Samsung Volley Cup, ed ultimo turnoper le Leonesse della Banca Valsabbina, quello di domenica 24 marzo, ore 17, aldi Montichiari. La formazione di coach Enrico Mazzola affronteràConegliano, campione d’Italia in carica e vincitrice della regular season con tre turni d’anticipo. Dirigeranno l’incontro Davide Prati e Giuseppe Curto, al videocheck Giuseppe Fichera e al referto segnapunti elettronico Valentina Cimichella.Le Leonesse Il 3-0 a Chieri, sul campo della Reale Mutua Fenera, ha caricato l’ambienteno in vista della sfida alla formazione campione d’Italia. ...

