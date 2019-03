oasport

(Di venerdì 22 marzo 2019) Il CT del Settebello, Sandro Campagna, ha scelto 15per la preparazione in vista dellediCup, che si disputeranno a Zagabria, in Croazia, dal 5 al 7 aprile. In palio tre pass per le Finals di World League, che si disputeranno in Serbia a a giugno: chi vince tra tre mesi va a Tokyo 2020.Ritiro ad Ostia dal 29 marzo al 4 aprile e common training con la Spagna, con la quale è prevista un’amichevole martedì 2, poi partenza per Zagabria, dove venerdì 5 gliaffronteranno nei quarti la Russia alle ore 18.30. Qualora nella partita precedente la Serbia dovesse battere la Spagna, per accedere alle Finals di World League all’Italia basterebbe accedere alle semiDi seguito i 15del CT Sandro Campagna: Francesco De Michelis e Matteo Spione (Roma Nuoto) Zeno Bertoli, Marco Del Lungo, Nicholas Presciutti e Pietro Figlioli (AN ...