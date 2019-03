huffingtonpost

(Di venerdì 22 marzo 2019)Sy hadalle "deiche stavano morendo nel Mediterraneo" che gli avrebbero chiesto di fare qualcosa di "clamoroso affinché questo non accada più". Nell'interrogatorio di garanzia davanti al gip Tommaso Perna, l'autista che due giorni fa ha sequestrato un bus con 51 ragazzini a bordo e gli ha dato fuoco, ha spiegato nuovi dettagli dietro il gesto.Perna ha spiegato ai cronisti che lo attendevano fuori San Vittore che l'indagato "non sembrava" dare segni di squilibrio. A chi gli chiedeva se nel rispondere agli interrogativi del gip sia stato tranquillo, il magistrato ha risposto: "Più o meno", comunque "ha parlato". Nelle prossime ore potrebbe arrivare la convalida dell'arresto, visto che "stasera lavoro" ha spiegato il gip.Davide Lacchini, legale di Sy, aveva avanzato l'ipotesi di richiedere una perizia psichiatrica per ...

