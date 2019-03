Oroscopo dal 25 al 31 3 | Scorpione solitario | Vergine rassegnata | Acquario distaccato

Blastingnews

(Di venerdì 22 marzo 2019) La settimana che va dal 25 al 31 marzo si rivelerà molto positiva sul lavoro e meno nell'ambito sentimentale. L'Ariete, il Toro ed il Capricorno avranno successo, ovviamente con il contributo dei loro sforzi. Il Cancro, la Bilancia e il Leone avranno problemi con i partner non riuscendo a fidarsi o comunque per non essere organizzati abbastanza per trascorrere del tempo con loro.Dall'Ariete allaAriete: avrete delle opportunità lavorative a raffica a partire dalla giornata di martedì, con un leggero calo verso l'inizio del fine settimana. Il rapporto con il partner potrebbe subire un piccolo tracollo, ma ogni cosa sarà più facile entro il sabato.Toro: sarà una settimana altalenante, in cui vedrete ottimi risultati lavorativi e finanziari dopo l'inizio settimana. La vostra presenza per il partner sarà estremamente cruciale verso la fine del weekend....

