Omicidio Marianna Manduca | tribunale annulla il risarcimento ai tre figli minorenni - Sky

tg24.sky

(Di venerdì 22 marzo 2019) La Corte d'appello di Messina cancella i 259.200 euro che, nel 2017, i giudici di primo grado avevano riconosciuto aidella donna uccisa dal coniuge. Lo aveva denunciato 12 volte. Ne dà notizia ...

TgrSicilia : La Corte d'Appello di Messina ha ribaltato la sentenza di primo grado. I figli di Marianna Manduca, la donna uccisa… - copymanle : Allora scrivete pure in motivazione che denunciare mariti, conviventi e fidanzati - o ex - per percosse e minacce d… - SkyTG24 : Omicidio Marianna Manduca, tribunale annulla risarcimento ai tre figli -