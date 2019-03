Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Numero massimo raggiunto nel trap femminile : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

FOTO Torcia Olimpiadi Tokyo 2020 - presentata la fiaccola : verrà accesa tra un anno : Oggi è stata ufficialmente presentata la Torcia delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tadahiro Nomura, tre volte olimpionico di judo, ha mostrato la creazione realizzata da Tokujin Yoshioka a un anno esatto dall’inizio del cammino che porterà poi all’accensione del braciere nello Stadio della capitale giapponese. La Torcia è lunga 71 centimetri, pesa 1,2 chilogrammi ed è realizzata in alluminio riciclato. L’apertura superiore ha la ...

Tiro a volo - Jessica Rossi si qualifica alle Olimpiadi di Tokyo 2020! Apoteosi in Coppa del Mondo ad Acapulco : L’Italia stacca la seconda ed ultima carta olimpica possibile nel trap femminile: a conquistarla per la nostra federazione è Jessica Rossi, che nella prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo, in corso ad Acapulco, in Messico, vince la finale. Battuta in un rush conclusivo tiratissimo l’australiana Laetisha Scanlan, che aveva già ottenuto il pass per Tokyo, mentre è la Cina a prendere l’altro posto in Giappone, grazie al ...

Atletica - Olimpiadi Tokyo 2020 : definiti i criteri di qualificazione - conterà il ranking mondiale : La IAAF ha definitivamente approvato il sistema di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A Doha (Qatar) il Consiglio della Federazione Internazionale di Atletica leggera ha varato il nuovo regolamento per ottenere i pass a cinque cerchi: per la prima volta nella storia non ci saranno solo i minimi ma si utilizzerà il nuovissimo World ranking. Gli atleti dovranno dunque essere tra i migliori delle proprie specialità (è definito un numero ...