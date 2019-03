Olimpiadi Milano-Cortina | un affare in pareggio

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 - Ghedina sicuro : “avremo il pieno appoggio del Governo” : Il sindaco di Cortina ha parlato al termine del summit tenutosi a Palazzo Chigi sulla candidatura alle Olimpiadi invernali 2026 “Fondi dal governo? Diciamo che l’incontro è risultato molto positivo e probabilmente nei prossimi giorni, anche nella prossima seduta del consiglio dei ministri, ci sarà un pieno appoggio alla candidatura. Noi usciamo molto contenti e soddisfatti“. Lo dice il sindaco di Cortina, Gianpietro ...

Olimpiadi : per Milano-Cortina 2026 al via raccolta disponibilità hotel (2) : (AdnKronos) - Una volta ricevuta tutta la documentazione (all’e-mail fornita dal CIO), il Comitato organizzatore dovrà ‘bloccarle’ 15 mesi prima dell’inizio dei Giochi. “Sono certo che i nostri associati aderiranno con entusiasmo all’invito del CONI – afferma il vicepresidente nazionale di Federalbe

Olimpiadi : per Milano-Cortina 2026 al via raccolta disponibilità hotel : Venezia, 18 mar. (AdnKronos) - Entra nel vivo il processo di candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026. Federalberghi Veneto – attraverso le strutture di Belluno e Cortina – lancia l’appello agli albergatori associati, che - entro il 31 marzo - dovranno fornire la propria disponi

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Malagò è certo : “sarà ballottaggio con Stoccolma sino all’ultimo” : Milano-Cortina 2026, una candidatura molto forte da parte del Coni che crede fermamente di poter avere la meglio su Stoccolma La candidatura ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 resta “una partita assolutamente aperta” e da affrontare “con molto rispetto per Stoccolma”. “Se sarà un testa a testa? Assolutamente sì, non può che essere così“. Lo dice il presidente del Coni, Milano-Cortina ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Alberto Tomba : “Una bella cosa per tutto il nostro Paese” : Un tifoso in più, ma era difficile pensare il contrario, per la candidatura congiunta Milano-Cortina per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026: Alberto Tomba in una breve intervista rilasciata al “Corriere delle Alpi” ha esternato il suo pensiero circa la possibilità di ospitare in Italia la rassegna a cinque cerchi. Tomba ha così definito la possibile vittoria della candidatura congiunta dell’Italia: ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 : visita del CIO ad inizio aprile. Il 7 maggio presentazione in collegamento video da Roma : Novità per la candidatura di Milano e Cortina ad ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026: oggi a Roma si sono riuniti la Giunta Nazionale CONI ed il Consiglio Nazionale del CONI, nei quali si è discusso anche delle prossime tappe da affrontare per ottenere l’organizzazione dei Giochi. Si è fatto il punto della situazione ad una settimana esatta dalla riunione con il Governo a Palazzo Chigi ed è stato annunciato che dall’1 al 6 ...

Olimpiadi 2026 - Milano boccia la Svezia : "Mondiali di Are disastro che pesa" : I membri del Cio sono persone di sport, indipendenti. Ma è anche vero che può esserci una valutazione influenzata dai comportamenti di un singolo Stato» © Riproduzione riservata

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Potremmo aver perso i voti di America Latina e Francia” : Arriva un campanello d’allarme circa le possibilità di vittoria della candidatura congiunta Milano-Cortina per l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali del 2026 e secondo Milanotoday.it è proprio il Presidente del CONI Giovanni Malagò a farlo suonare, con alcune dichiarazioni che non lasciano spazio ad interpretazioni. Il numero uno dello sport italiano avrebbe dichiarato ad una cena a Milano, alla presenza del Governatore della ...

Olimpiadi : Zaia - con lavoro di squadra nel 2026 la sede sarà a Milano- Cortina (2) : (AdnKronos) - “Sia chiaro, non abbiamo la vittoria in mano – ha sottolineato Zaia – ma se manteniamo la compattezza che abbiamo dimostrato sino a ora nel proporre questa candidatura, i 44 voti che ci servono per vincere li portiamo a casa”. Anche il presidente Fontana si è detto fiducioso sul buon e

Il tesoro delle Olimpiadi : ogni giorno a Milano oltre 40 mila visitatori : A riferirlo in commissione consiliare è stata ieri l'assessore allo Sport, Roberta Guaineri: «Per l'organizzazione e la gestione della sicurezza della manifestazione olimpica - ha rivelato - il ...

Giovanni Malagò : “Il mio sogno? Vedere le Olimpiadi estive a Roma. Spero in Milano-Cortina - dialogo col Governo” : Giovanni Malagò ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Il Presidente del Coni si è soffermato sulla riforma dello sport prevista dal Governo: “Sono poco filosofo e molto pragmatico. Oggi siamo in una fase di grandissimo dialogo ma allora era giusto esprimere le contrarietà, così come oggi è giusto parlare. Ho molto apprezzato Giorgetti quando ripete che non può esserci un governo che non dialoghi col Coni e viceversa. ...