Oggi il cinematografo dei fratelli Lumière compie 124 anni

(Di venerdì 22 marzo 2019) Il 22 marzo del 1895, esattamente 124fa, i, i famosi inventori del, proiettarono il loro primo film. Non si trattò di una proiezione in grande stile, in una ampia sala cinematografica, come siamo abituatia pensare e vedere. Fu, invece, una proiezione potremmo dire ‘amatoriale’, avvenuta privatamente davanti ad altri scienziati. Il film proiettato riproduceva delle immagini che Auguste e Louiseavevano girato qualche giorno prima, esattamente il 19 marzo.IlConvenzionalmente il 22 marzo è la data di nascita del, nome che deriva proprio dall’apparecchio che iavevano brevettato per la loro intuizione. Il cinematographe, ovvero il proiettore cinematografico, era un apparecchio di loro invenzione, il quale aveva la duplice funzione di macchina da presa e di proiettore.Il primo film Il primo ...

