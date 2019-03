Offre biscotti alla marijuana ai passanti durante festeggiamenti di piazza, 57enne nei guai

(Di venerdì 22 marzo 2019) In occasione della consueta parata per la tradizionale festa di San Patrizio, la donna statunitense ha pensato di offriree caramelle gommoseaima qualcuno non ha gradito e ha chiamato la polizia che ha arrestato la signora in flagranza di reato per possesso e spaccio di droga.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...