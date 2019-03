Nuova tendopoli - stesse tragedie : muore un senegalese in incendio a S.Ferdinando : Un migrante è morto in un rogo divampato questa notte nella tendopoli che ospita i migranti a San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, gestita prima dal Comune ed ora dalla Caritas. La vittima,...

Incendio in Nuova tendopoli S.Ferdinando - morto un senegalese : Un migrante e' morto la notte scorsa in un Incendio divampato nella nuova tendopoli di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro (RC), gestita prima dal Comune ed ora dalla Caritas. Si chiamava Sylla Noumo, aveva 32 anni, ed era originario del Senegal. Il trentaduenne era stato trasferito nella nuova struttura a seguito dell'abbattimento della baraccopoli avvenuto lo scorso 7 marzo. Il cadavere completamente carbonizzato di Sylla Noumo e' stato ...

San Ferdinando - incendio nella Nuova tendopoli : un morto : incendio nella nuova tendopoli di San Ferdinando, un migrante ha perso la vita. Il complesso sito in provincia di Reggio Calabria era gestito prima dal Comune e oggi dalla Caritas e ospita in tutto 840 cittadini stranieri a poche centinaia di metri dalla baraccopoli smantellata con le ruspe lo scorso 7 marzo. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sono divampate in una tenda da sei posti in un angolo in cui si trovavano dei cavi elettrici. ...

