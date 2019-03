Novità e magia | dal 30 marzo inizia Year of Magic a Gardaland Resort

Gardaland Resort – Tutto pronto per Year of Magic - un anno ricco di Novità e magia : Sabato 30 marzo inizia Year of Magic a Gardaland Resort. Tante le novità per un anno ricco di magia: Foresta Incantata, Sequoia Magic Loop e Magic Elements nell’attesa dell’apertura di Gardaland Magic Hotel Manca ormai pochissimo all’inizio della nuova entusiasmante stagione di Gardaland Resort! Sabato 30 marzo sarà infatti inaugurato Year of Magic, un anno ricco di novità interamente dedicato al mondo della magia. “Gardaland evoca da ...