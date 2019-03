Non esiste un radicalismo di serie B

Courteney Cox torna a casa di Monica di Friends - che in realtà Non esiste - ed è subito nostalgia (video) : Da quando è arrivata su Instagram lo scorso 29 gennaio, sembra averci preso gusto a rimestare nei ricordi: Courteney Cox torna a casa di Monica di Friends in un brevissimo video apparso sul suo profilo e tanto basta a scatenare la nostalgia tra gli affezionati orfani del sestetto newyorchese più iconico di tutti i tempi. Non nuova ai tributi a Friends, stavolta l'attrice si è fatta ritrarre in una clip mentre si dirige verso il palazzo di New ...

Hai inventato tutto - tuo figlio Non esiste! Bimbo muore d’influenza - odio no vax verso la madre : Le chiamano "assassine" che tentano di coprire i loro reati, le minacciano per il loro impegno nel promuovere i vaccini, le accusano di voler vedere altri bambini morire: sono alcuni dei terribili messaggi che ricevono in particolare alcune mamme che hanno perso i loro figli per influenza o altre malattie prevenibili con i vaccini.Questi genitori, che proprio dopo le loro tragiche vicende, si impegnano a sensibilizzare il pubblico sui vaccini, ...

Baldissoni : 'La costruzione dello stadio è un diritto acquisito - Non esiste alcun motivo per un rallentamento' : Dopo un anno e mezzo di conferenza di servizi è difficile pensare ci possano essere atti viziati, come detto infatti dal PM Ielo', le sue parole Sky Sport. Un progetto che, secondo Baldissoni, deve ...

Roma - Baldissoni : 'La costruzione dello stadio è un diritto acquisito - Non esiste alcun motivo per un rallentamento' : Il vice presidente, Mauro Baldissoni, ha espresso ai microfoni di Sky Sport 24 la posizione della società in merito alla bufera che ha coinvolto il Campidoglio 'Sullo stadio della Roma come procedura amministrativa non possono esserci dubbi, è un diritto acquisito. La ...

Sci - Hirscher e il futuro 'Ritiro Non esiste un piano A e uno B - devo decidere' : Sono 10 anni che gareggio in coppa del Mondo, voglio vedere come mi sentirò in vista dell'estate, se fisicamente e mentalmente posso fare un'altra stagione importante. Ho 30 anni, non ne ho più 18, e ...

Marielle Franco Non è più sola - ora siamo migliaia. E faremo resistenza al governo Bolsonaro : Sono una donna e vivo in Brasile da dieci anni. Sono arrivata qui nel periodo in cui tutto sembrava possibile, quando nei pensieri di molti c’era la certezza che gli anni di buio sarebbero rimasti per sempre nel passato. Quando i figli di domestiche cominciarono ad entrare all’università, quando arrivò il primo uomo nero con i dreadlocks (il cantante Gilberto Gil) al Ministero della Cultura, quando le terre semiaride del Nord Est cominciarono a ...

M5S Crispano : 'Il cambiamento Non è mai doloroso. Solo la resistenza al cambiamento lo è!' - Magazine Pragma : con una volontà politica chiara e decisa per la risoluzione di questa tematica, snodo principale della nostra economia e dell'occupazione. La nostra è una visione di politica indirizzata all'ascolto ...

Migranti : De Falco - 'Non esiste provvedimento che vieti sbarco a Lampedusa' : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "Situazione nave Mare Jonio: non esiste alcun provvedimento che vieti lo sbarco nel porto di Lampedusa. E comunque, data la burrasca in arrivo da Nord Ovest, la nave ha diritto ad entrare in porto e i minori non accompagnati ad essere immediatamente sbarcati. Ci sarebb

Sorella Resistenza - nel nome di Dio e della lotta partigiana l’agente segreto Carla De Noni : Sole, nuvole, vento e il profumo del mare. Quella mattina si erano svegliati tutti insieme per accompagnare, a cinque giorni dalla Liberazione, suor Carla verso il trenino che doveva portarla a Mondovì. Nella borsa, pochi viveri e una bottiglia di vino; nascosta sotto la veste, la busta con i messaggi da consegnare ai partigiani. Appena il piccolo ...

Non esiste l'Europa liberista : ... embedded liberalism , cioè un liberalismo economico integrato in un sistema più ampio,, perché nel momento in cui abbracciava l'economia di mercato la sottoponeva a qualche forma di controllo ...

Migliaia in piazza al grido di : “Non esiste un Pianeta B” : Mai come oggi la mobilitazione dell’uomo a difesa dell’ambiente era stata così massiccia, imponente e condivisa. Milioni di giovani sono scesi in piazza in ogni parte del mondo per manifestare la loro preoccupazione, per gridare il loro appello alle generazioni che li hanno preceduti e ai governi che hanno potere e responsabilità nella protezione d...

Migliaia in piazza al grido di : "Non esiste un Pianeta B" : Nella capitale il clima era allegro e festoso, come del resto in tutte le altre città del mondo. Slogan improvvisati, che suonano al tempo stesso buffi ed agghiaccianti: 'ci siamo rotti i polmoni', '...

Infezioni polmonari nell’anziano : vaccini necessari ma Non sufficienti - è “allarme multiresistenza” : Infezioni polmonari – Le Infezioni polmonari nel soggetto anziano si suddividono in due grandi famiglie: quelle bronchiali, che coinvolgono i bronchi, e le polmoniti, riguardanti il tessuto polmonare. Sono entrambe molto frequenti, e colpiscono anche soggetti che non erano mai stati affetti da patologie respiratorie. Se da un lato i soggetti che hanno sofferto di malattie quali bronchite cronica, asma e broncopneumopatia cronica ostruttiva ...

Niccolò Bettarini - il figlio di Simona Ventura si sfoga : “La giustizia italiana Non esiste - è uno schifo” : Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, si è sfogato su Instagram commentando la notizia della scarcerazione di uno dei suoi aggressori: “La giustizia italiana non esiste, è uno schifo”, dice nelle sue Storie. Il gip di Milano Guido Salvini, con un’ordinanza, ha deciso infatti di scarcerare Davide Caddeo, condannato a 9 anni di carcere per averlo accoltellato il 1 luglio scorso fuori da una discoteca ...