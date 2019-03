' Non avrei fatto del male agli studenti' | Così Sy al Gip

Un ‘B+ Player’ che sogna il titolo WWE! Kofi Kingston a SportFair : “mi hanno sempre detto che Non ce l’avrei fatta - ho dimostrato che avevano torto” : SportFair ha avuto il piacere di intervistare la superstar WWE Kofi Kingston: la stella di SmackDown ha parlato della sua esperienza nel New Day, degli ostacoli affrontati per inseguire il sogno di WrestleMania, ed ha lanciato un dolce messaggio a tutti i fan! Il countdown per WrestleMania 35 volge ormai verso il termine e le superstar della WWE stanno dando il 110% sul ring, ogni settimane, per provare a strappare una title shot per un ...

Greta Thunberg : senza l'Asperger Non avrei lottato così. Lavoro e penso in modo diverso : ... sito web del South China Morning Post, a due giorni dalle manifestazioni per la salvezza del pianeta che hanno visto scendere milioni di persone nelle piazze di tutto il mondo. Greta Thunberg, Maria ...

Greta Thunberg : 'Senza l'Asperger Non avrei lottato così - lavoro e penso in modo diverso' : Lo ha confidato lei stessa in un'intervista al Young Post, sito web del South China Morning Post, a due giorni dalle che hanno visto scendere milioni di persone nelle piazze di tutto il mondo. A ...

Juventus-Genoa - Bonucci Non si lamenta troppo : “avrei firmato per perdere oggi e vincere contro l’Atletico” : Le parole di Leonardo Bonucci dopo la prima sconfitta in campionato della Juventus: le dichiarazioni del difensore bianconero “Sconfitta indolore fino a un certo punto, perché perdere non è mai bello. Però, se doveva capitare, meglio che sia capitato oggi piuttosto che in altre partite”. Così Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky dopo la fine della partita che ha sancito la prima sconfitta in campionato della ...

'Senza l'Asperger - Non avrei lottato così. Lavoro e penso in maniera un po' diversa' : ... ha proseguito nell'intervista condotta via Skype con il sito web di Hong Kong, regione amministrativa speciale della Cina, che è il primo Paese al mondo per emissioni di gas serra, e da solo ...

Greta Thunberg : "Senza l'Asperger - Non avrei lottato così. Lavoro e penso in maniera un po' diversa" : Greta Thunberg ha spiegato che l'impegno che l'ha portata a guidare un movimento giovanile globale contro i cambiamenti climatici nasce anche un po' al disturbo dal quale è affetta, la sindrome di Asperger. "Non credo sarebbe stato possibile senza", ha dichiarato in un'intervista allo Young Post, sito web del South China Morning Post."Lavoro e penso in maniera un po' diversa", ha riconosciuto la 16enne attivista svedese, "mentre era ...

LUCA CAPUANO A VIENI DA ME/ 'La mia vita è un caso - Non avrei mai pensato...' : LUCA CAPUANO a VIENI da me: l'attore, ai microfoni di Caterina Balivo, racconta i retroscena della chiusura della soap Il Paradiso delle Signore.

Mike Tyson : "Michael Jackson? Non gli avrei permesso di uscire con mio figlio" : Mike Tyson cambia idea su Michael Jackson . Dopo lo scandalo suscitato negli Stati Uniti dal documentario Leaving Neverland, che accusa il Re del Pop di aver molestato all'apice del successo due ...

Andrea IanNone parla di Belen Rodriguez : "Non mi interessa cosa avevo o cosa avrei potuto avere" : Belen Rodriguez pare un capitolo ormai chiuso nella vita dello sportivo Andrea Iannone, che ha intrattenuto una relazione di qualche mese con la showgirl e modella argentina.Mentre la sua ex fidanzata sembra in procinto di ritornare con l'ex marito Stefano De Martino, conduttore attuale di Made in Sud che l'ha resa madre del piccolo Santiago, il motociclista in una storia su Instagram ha parlato del suo passato: Non mi interessa cosa ...

[Il caso] Alla fine il premier Conte si schiera contro la Tav . "Non l'avrei mai fatta e alla fine decido io". Ma ancora Non ha deciso : Il pasticcio è servito Subito dopo, la notte scorsa, è iniziato un percorso di razionalità politica dove in effetti "si è registrato un stallo di posizioni opposte e contrarie tra Lega e Movimento". ...

Sergio Pellissier si rammarica per l’annata del suo Chievo Verona : “Non avrei voluto chiudere con la retrocessione” : Sergio Pellissier è legatissimo al Chievo Verona e chiuderà la carriera proprio nel club del presidente Campedelli che lo ha accolto come un figlio “Ho la stessa determinazione e la stessa voglia di dimostrare di essere ancora qualcuno. Indubbiamente in quegli anni avevo altre qualità fisiche e di conseguenza riuscivo a dare di più di adesso. Adesso invece, essendo più esperto, riesco a dosare meglio le fatiche e a sfruttare i ...

Barbara D’Urso sull’affaire Fogli : «Io Non l’avrei detto in quel modo ma chi entra in un reality deve essere pronto a qualunque cosa» : Barbara D'Urso - Pomeriggio Cinque Non accenna a placarsi il chiacchiericcio legato al presunto tradimento di Karin Trentini ai danni del marito Riccardo Fogli, quest’ultimo concorrente dell’Isola dei Famosi 2019. Nella puntata di Pomeriggio Cinque trasmessa ieri, Barbara D’Urso è ritornata sullo scottante argomento prendendo una posizione chiara e precisa. Dopo aver sostenuto di non voler credere alle voci circolate sul ...

Barbara D’Urso sull’affaire Fogli : «Io Non l’avrei detto in quel modo ma chi entra in un reality deve essere pronto a qualunque cosa» : Barbara D'Urso - Pomeriggio Cinque Non accenna a placarsi il chiacchiericcio legato al presunto tradimento di Karin Trentini ai danni del marito Riccardo Fogli, quest’ultimo concorrente dell’Isola dei Famosi 2019. Nella puntata di Pomeriggio Cinque trasmessa ieri, Barbara D’Urso è ritornata sullo scottante argomento prendendo una posizione chiara e precisa. Dopo aver sostenuto di non voler credere alle voci circolate sul ...

Isola dei Famosi 2019 - Barbara D’Urso : “Sono amica di Riccardo - Non avrei agito così”. La moglie di Fogli : “Mio marito mi crede - il resto è schifo” : Il confronto a distanza all’Isola dei Famosi tra Riccrdo Fogli e Fabrizio Corona, con quest’ultimo presente con un filmato registrato, ha suscitato numerose polemiche per la violenza delle sue dichiarazioni e per la scelta del reality di affrontare la vicenda in questo modo. Le accuse sono note, l’ex re dei paparazzi sostiene che Karin Trentini, moglie del cantante, lo tradisca da quattro anni con un suo amico, tale Giampaolo ...