Niente squalifica per CR7 | multa da 20 mila euro | ovvero 4 ore del suo stipendio

Raiola assolto : Niente squalifica per le frasi contro la Federazione : A un anno di distanza dalle frasi pronunciate contro la Federazione , Mino Raiola è stato assolto. Lo ha deciso la Commissione Procuratori nel terzo grado di una vicenda iniziata il 20 marzo 2018 con ...

Uefa : Niente squalifica per Cristiano Ronaldo - multa per il gestaccio : L’esultanza al termine di Juve-Atletico Madrid punita con una multa. Il portoghese non salterà l’andata della sfida contro l’Ajax, valida per i quarti di finale di Champions League.L’Uefa ha deciso. Per Ronaldo 20 mila euro di multa dopo il gestaccio al termine di Juventus-Atletico Madrid, sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League.Nei giorni scorsi era stata ventilata anche la possibilità che il portoghese andasse incontro a ...

Calcio - Niente squalifica per Cristiano Ronaldo : multa per il lusitano. Sarà presente nella gara con l’Ajax : L’UEFA, tenendo la stessa linea seguita per “El Cholo” Simeone, dopo il gesto della gara d’andata di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus, ha deciso di non squalificare Cristiano Ronaldo dopo il gesto, altrettanto discutibile, della sfida di ritorno, con cui il lusitano ha risposto dopo il passaggio ai quarti di finale. Cristiano Ronaldo era stato deferito in ordine all’articolo 11, commi b e d, ovvero ...

Niente squalifica per Cristiano Ronaldo in Champions League : solo una multa di 20 mila euro : Niente squalifica per Cristiano Ronaldo. La Uefa ha deciso di multare l'attaccante della Juventus di 20mila euro per "condotta impropria" per l'esultanza in occasione del match con l'Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il fuoriclasse portoghese sarà quindi regolarmente a disposizione di Massimiliano Allegri per il doppio confronto ai quarti con l'Ajax.

Simeone - Niente squalifica : solo una multa per il gestaccio : Diego Simeone sarà regolarmente in panchina a Torino per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid. La Commissione Disciplinare della Uefa infatti ha deciso ...