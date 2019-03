New York | violenta contrazione per Movado

A New York corre Smucker - J.M. - Co : Rialzo per Smucker, J.M.,Co , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,15%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Smucker, J.M.,Co evidenzia un ...

Crolla a New York Wynn Resorts : Aggressivo avvitamento per la società che gestisce una importante catena di Casino , che tratta in perdita del 3,52% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido ...

In evidenza Conagra Brands sul listino di New York : Prepotente rialzo per Conagra Brands , che mostra una salita bruciante del 2,17% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Conagra Brands evidenzia un andamento più ...

New York : Northern Trust si muove verso il basso : Pressione sulla multinazionale statunitense dei servizi finanziari , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,36%. Lo scenario su base settimanale di Northern Trust rileva un allentamento della ...

New York : in rally Tiffany : Brillante rialzo per la gioielleria americana , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,74%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Tiffany ...

La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti : A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dello 0,84%, a 25.962,51 punti; sulla stessa linea, lo S&P-500 guadagna l'1,09% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 2.854,...

L’impresa di Thomas - è cieco ma corre la mezza maratona di New York solo con l’aiuto dei cani : L'impresa di Thomas Panek e dei suoi tre cani guida da corsa Westley, Waffle e Gus. "Come non vedente ho già fatto 20 maratone ma con i cani è tutto diverso" ha spiegato il 49enne statunitense , raccontando: "Il legame è molto importante, non puoi semplicemente prendere l'imbracatura e andare a correre. È come allenarsi in squadra, devi trascorrere del tempo insieme.Continua a leggere

New York : senza freni Seagate Technology : Ottima performance per l' azienda americana attiva nel settore storage , che scambia in rialzo del 6,43%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Seagate ...

New York : allunga il passo Arista Networks : Seduta decisamente positiva per Arista Networks , che tratta in rialzo del 5,79%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Arista Networks evidenzia un andamento più marcato rispetto ...

New York : nella bufera Svb Financial : Ribasso scomposto per Svb Financial , che esibisce una perdita secca del 2,82% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Svb Financial è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . ...

New York : perdite consistenti per Citizens Financial : Aggressivo avvitamento per Citizens Financial , che tratta in perdita del 2,22% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Citizens Financial rileva un allentamento della curva rispetto ...

New York : scambi in forte rialzo per Skyworks Solutions : rialzo per Skyworks Solutions , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,09%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

New York : exploit di Darden Restaurants : Prepotente rialzo per Darden Restaurants , che mostra una salita bruciante del 6,25% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Darden Restaurants evidenzia un ...

New York : pioggia di acquisti su Toll Brothers : Prepotente rialzo per il costruttore americano di case su misura di prestigio , che mostra una salita bruciante del 2,52% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Toll Brothers è più ...