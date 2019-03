Netflix testa un abbonamento solo mobile economico da circa 3 euro al mese | in India

Netflix starebbe testando dei prezzi più alti ma gli utenti non sono molto felici di questo : Netflix, la celebre piattaforma per lo streaming on-demand di film e serie TV, è arrivata in Italia nel 2015 ottenendo un grandioso successo: gli abbonati, nel 2018, erano diventati ben 8 milioni e il numero sembrerebbe essere pronto a crescere. Il servizio, dopo un primo mese gratuito, prevede la sottoscrizione di un abbonamento mensile. Le […] L'articolo Netflix starebbe testando dei prezzi più alti ma gli utenti non sono molto felici ...