NBA – L’omaggio fantastico degli Spurs a Dwyane Wade | regalate le maglie di Duncan

sportfair

(Di venerdì 22 marzo 2019) I San Antoniohanno omaggiatonell’ultima sfida all’AT&T Center:ledi Tim, Tony Parker e Manu Ginobili Ultima partita all’AT&T Center di San Antonio per. La stella di Miami, nella notte, ha aiutato a battere glifirmando 11 punti. La leggendaria carriera di ‘The Flash’, che terminerà in estate, è stata omaggiata dai San Antonio, tramite un’altra figura leggendaria, quella di Gregg Popovich che ha regalato aledi Tim Dunca, Tony Parker e Manu Ginobili.ha commentato: “è stato fighissimo. Sapevo che avrebbero fatto qualcosa di speciale. Ma è stato davvero bello. Non sapevo che sarebbe successo qualcosa prima del match. Mi è piaciuta anche la musica che hanno messo”.Thank you, D!#OneLastDance pic.twitter.com/qMcInKGsAU— San Antonio(@) ...