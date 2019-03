NBA | Chris Bosh il pioniere | Ho indicato una nuova via | sia in campo che fuori

NBA - rissa Ibaka-Chriss durante Cavaliers-Raptors : volano pugni e spinte : Non c'è due senza tre, verrebbe da dire nel caso di Serge Ibaka; diventato ormai un protagonista abituale almeno una volta all'anno degli scontri più duri sul parquet che poco hanno a che fare con la ...

NBA – Cavaliers-Raptors finisce in rissa - pugni e spintoni : Ibaka impazzisce - aggredito Chriss [VIDEO] : Uno spettacolo per nulla gradevole: Cavaliers-Raptors finisce in rissa, pugni e spintoni tra Ibaka e Chriss Scintille in campo nella notte italiana durante la sfida di NBA tra Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors. Ad aggiudicarsi la vittoria sono stati i padroni di casa, ma ad attirare l’attenzione è stata la reazione focosa di Serge Ibaka dopo un contatto e la conseguente caduta con Chriss. Il lungo dei Raptors, dopo essere finito ...

NBA – Altro che amici : Chris Paul cerca di staccare il braccio a LeBron James a rimbalzo! [VIDEO] : amici fuori dal campo, rivali sul parquet: che duello a rimbalzo fra LeBron James e Chirs Paul! Il playmaker dei Rockets usa le maniere forti Chris Paul e LeBron James sono grandi amici, ma quando si trovano l’uno contro l’Altro sul parquet non si risparmiano di certo, com’è giusto che sia. Il playmaker dei Rockets è il classico giocatore altamente competitivo che non guarda in faccia nessuno pur di vincere, lo ha ...

NBA - i nuovi finalisti per la Hall of Fame : ci sono anche Ben Wallace e Chris Webber : ... a capo dell'Arca di Gloria di Springfield " per cui siamo orgogliosi di celebrare la carriera di questi incredibili uomini e donne che hanno avuto un impatto impressionante sul nostro sport". Chi, ...

NBA – I Miami Heat ritireranno la maglia di Chris Bosh : tutti all’American Airlines Arena il 26 marzo! [VIDEO] : I Miami Heat hanno annunciato il ritiro della maglia numero 3 di Chirs Bosh: il centro di Big Three verrà omaggiato il 26 marzo presso l’American Airlines Arena Il prossimo 26 marzo, presso l’American Airlines Arena di Miami, addobbata a festa per l’occasione, gli Heat ritireranno la maglia di Chris Bosh. Fuori dai parquet NBA dal 2016 a causa di alcuni coaguli di sangue che hanno messo a rischio la sua stessa vita, oltre a porre fine alla ...

NBA - i Miami Heat ritirano la maglia numero 1 di Chris Bosh : Probabilmente Chris Bosh avrebbe preferito che questo giorno arrivasse un bel po' più in là nel tempo, ma se c'è una cosa che ha imparato in questi anni è che non si può controllare tutto della ...