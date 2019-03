Nazionale | dopo Chiesa lascia il ritiro anche Florenzi

Cristiano Ronaldo torna in patria - è di nuovo Nazionale dopo 9 mesi : dopo un’assenza di 9 mesi, Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi con la nazionale portoghese per la prima volta dal Mondiali. Il Portogallo campione d’Europa ha iniziato la preparazione in vista delle prime qualificazioni agli Europei 2020 che lo vedranno impegnato venerdì contro l’Ucraina e lunedì contro la Serbia, a Lisbona. Ronaldo non vestiva la maglia della nazionale dal giorno dell’eliminazione dai Mondiali ...

Bayern Monaco - tensione con la Nazionale dopo le parole di Loew : “tempi e modi non idonei” : Bayern Monaco decisamente stizzito con Loew dopo le dichiarazioni in merito all’esclusione di Müller, Mats Hummels e Jerome Boateng dalla Nazionale Il Bayern Monaco ha criticato il ct della Germania Joachim Loew, per il momento in cui ha annunciato l’accantonamento dalla Nazionale dei giocatori Thomas Müller, Mats Hummels e Jerome Boateng i vista delle qualificazioni per Euro 2020. Le decisioni sportive non si commentano, ha ...

Hockey prato : il dramma del capitano della Nazionale britannica Alex Danson - persa la capacità di leggere dopo un trauma cranico : Una storia davvero drammatica ha sconvolto il mondo dell’Hockey su prato interNazionale. Alex Danson, capitano della Nazionale britannica femminile, campionessa olimpica in carica (trionfatrice a Rio de Janeiro nel 2016), ha raccontato sui suoi canali social di aver perso la capacità di leggere dopo un trauma cranico. Addirittura l’atleta 33enne, nativa di Southampton ha confessato di aver smarrito la propria identità. Queste le sue ...

Argentina - Messi pronto al ritorno in Nazionale dopo 7 mesi di pausa : Il digiuno durato sette mesi sta per essere rotto. È tutto pronto a Buenos Aires perché Lionel Messi torni a vestire la maglia della nazionale Argentina. La pausa, decisa dalla stessa star del ...

Torino - sparatoria in strada dopo un inseguimento : ucciso un indiano - ferito un suo conNazionale : Un uomo indiano di trent'anni è stato ucciso a Carmagnola, nell'hinterland torinese, al termine di un folle inseguimento. Ad aprire il fuoco sarebbero stati dei connazionali.Continua a leggere

Doping - la Russia sorride dopo lo scandalo : il Comitato InterNazionale Paralimpico reintegra gli atleti russi : dopo circa due anni e mezzo di sospensione, l’Ipc ha deciso di riammettere il Comitato Paralimpico russo Il Comitato Internazionale Paralimpico reintegra la russia. dopo circa due anni e mezzo di sospensione, decisa nell’agosto 2016 dopo lo scandalo Doping, l’Ipc ha deciso di riammettere il Comitato Paralimpico russo, che dovrà però rispettare una serie di “condizioni rigorose” per non incorrere in un nuovo ...

Convocati Italia - stage Nazionale : torna Quagliarella/ Il capocannoniere della Serie A in azzurro dopo 3 anni : Fabio Quagliarella torna fra i Convocati della nazionale Italiana: il tecnico Roberto Mancini l'ha convocato per lo stage del 4 e 5 febbraio

Cannagate - Eva Henger dopo la querela : «Sono andata all'ambasciata - su Francesco Monte indagherà la polizia interNazionale» : di Silvia Natella Eva Henger non ci sta e subito dopo sceglie di 'svuotare il sacco' sul Cannagate direttamente all'ambasciata dell' Honduras. A un anno dallo scandalo all ' che costrinse l'ex ...

Malesia : Comitato paralimpico interNazionale revoca assegnazione mondiali di nuoto dopo veto agli atleti israeliani : ... per ragioni politiche, non c'è assolutamente altra alternativa se non quella di cercare un nuovo paese ospitante" perché "tutti i campionati del mondo devono essere aperti alla competizione di tutti ...

Cina : Lippi lascia la Nazionale dopo la batosta contro l'Iran : La conferma è arrivata dopo il match: 'Voglio ringraziare tutti, perché con questa partita termina il mio contratto con la Nazionale cinese', ha detto l'ex ct dell' Italia campione del mondo nel 2006.