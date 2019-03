Nave Mare Jonio - indagato Luca Casarini : Dopo un lungo interrogatorio, la procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati Luca Casarini, il capo missione di Mediterranea, l'associazione umanitaria proprietaria di Mare Jonio, la ...

Migranti - Mediterranea protesta davanti a Montecitorio : "Mare Jonio è la Nave di tutti" : "Bravo Casarini stavolta mi sei piaciuto". Mario, 63 anni, mette in mostra il cartello per i fotografi. Poi lo gira perché si legga anche l'altro lato "solo 335 arrivi e tanti morti affogati Minniti e Salvini soddisfatti". Ma è una protesta quasi ovattata , il tam tam dei social ha funzionato poco, la manifestazione indetta all'ultimo istante dal gruppo di associazioni di Mediterranea è in tono minore. "Quando Luca si mise ...

Migranti - indagato il comandante della Nave Mare Jonio. La Procura convalida il sequestro : Il comandante della nave Mare Jonio della Ong Mediterranea, Pietro Marrone, è stato iscritto nel registro degli indagati. A procedere all’iscrizione sono stati il Procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella e il sostituto Cecilia Baravelli che si trovano a Lampedusa e che stanno coordinando l’inchiesta – aperta per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina – sullo sbarco dei 49 Migranti soccorsi dalla nave. Nelle prossime ...

Mare Jonio : i migranti sbarcano - Nave sequestrata. Procura indaga per favoreggiamento : Sul caso della nave Mare Jonio che ha soccorso 49 migranti si è mossa la Procura della Repubblica di Agrigento. I magistrati hanno aperto un fascicolo d'inchiesta, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.La nave che era ferma davanti a Lampedusa è entrata in serata nel porto, scortata dalle motovedette della Guardia di finanza, ed è stata sequestrata. "Per condizioni ...

