Natalie Portman nel trailer di Lucy in the Sky | tra spazio e gelosia

Natalie Portman è un'astronauta nel trailer del film Lucy in the Sky : L'astronauta Lisa Nowak era diventata nota al grande pubblico negli Stati Uniti più per le vicende di cronaca che l'avevano coinvolta al ritorno da una missione spaziale nel 2007 che per il suo ...

«Lucy in the Sky» - Natalie Portman è un’astronauta in crisi : Lo spazio infinito: una fascinazione che non smette mai e che, anzi, negli ultimi anni si è riaccesa anche al cinema. Ma non tutto è oro ciò che brilla, anzi. Se già The First Man aveva accennato alla sfera familiare degli astronauti, è in arrivo un’altra pellicola che esplora molto più in profondità le conseguenze emotive di una professione così particolare. Si tratta di Lucy in the Sky, prima prova registica di Noah Hawley, scrittore e ...

V per Vendetta - il film con Natalie Portman trama - curiosità e cast : Dal genio di Alan Moore, dal talento visionario delle sorelle Lana e Lilly Wachowski uno dei film più sfortunati degli ultimi anni: V per Vendetta. In onda su Italia 1 venerdì 8 febbraio alle 21,20 la pellicola è diretta da James Mc Teigue. V per Vendetta, trama e cast In un futuro alternativo molto simile a quello tratteggiato da George Orwell in 1984 l’Inghilterra è un paese governato in maniera dittatoriale, nazista. Contro ...

Natalie Portman : «Uomini - non fateci male» : Natalie Portman e Benjamin Millepied, ritratto di famigliaNatalie Portman e Benjamin Millepied, ritratto di famigliaNatalie Portman e Benjamin Millepied, ritratto di famigliaNatalie Portman e Benjamin Millepied, ritratto di famigliaNatalie Portman e Benjamin Millepied, ritratto di famigliaNatalie Portman e Benjamin Millepied, ritratto di famigliaNatalie Portman e Benjamin Millepied, ritratto di famigliaNatalie Portman e Benjamin Millepied, ...