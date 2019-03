Nata prematura e salvata dai medici, ora lavora nello stesso reparto per salvare altri piccoli (Di venerdì 22 marzo 2019) La storia della 34enne statunitense Tammy Lewis che Nata prematura e dopo essere stata salvata dai medici alla nascita, ora lavora nello stesso reparto di terapia intensiva neoNatale per salvare altri piccoli in difficoltà come lo era stata lei. "Volevo poter restituire qualcosa" ha spiegato la donna.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di venerdì 22 marzo 2019) La storia della 34enne statunitense Tammy Lewis chee dopo essere statadaialla nascita, oradi terapia intensiva neole perpiccoli in difficoltà come lo era stata lei. "Volevo poter restituire qualcosa" ha spiegato la donna.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

zaynssolo : Nata prematura: Il suo primo sorriso conquista il mondo del web. | - trashandato : #twittamibeautiful ma una bambina nata per miracolo e prematura si porta via dall'ospedale subito come un chihuahua… - GIULIAGALBIATI1 : Nata prematura: Il suo primo sorriso conquista il mondo del web!! -