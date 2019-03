Napoli | Mertens non si sbilancia | “trasferirmi in Cina? Al mio proprietario di casa non

Callejon e Mertens : controtendenza Napoli - dove i calciatori desiderano rimanere : I giusti desideri di ciascuno Il calcio contemporaneo, soprattutto nel rapporto tra calciatori-procuratori-club, ci ha abituati a uno schema fisso. Con gli agenti, o talvolta i calciatori stessi, che ogni stagione si rendono protagonisti di mal di pancia. L’obiettivo è sempre il medesimo: portare a casa più soldi possibile, oppure alzare tanto il prezzo da indurre il club alla cessione e consentire così al calciatore in questione di ...

Mertens : «La Cina? Sto bene a Napoli - non ho disdetto la casa» : «Ho un contratto fino al 2020» Ieri José Maria Callejon, oggi Dries Mertens. Due segnali in due giorni. I calciatori del Napoli vogliono rimanere a Napoli. Il belga è stato intervistato da Sport Mediaset. A proposito delle voci che lo vorrebbero in Cina, dice: «Ho ancora un anno di contratto, e poi vediamo. Al momento, non sto pensando ad altro. Non ho disdetto la casa, non ho parlato col proprietario. Fino al 2020 sono un calciatore del Napoli. ...

Napoli - il club chiarisce 'Milik stima Mertens - ma non lo ha proposto capitano' : Napoli - Malinteso chiarito. Arkadiusz Milik ha grande stima di Dries Mertens, ma non lo ha mai proposto come capitano azzurro al posto di Lorenzo Insigne. Il polacco considera il belga un amico e non ...

Il Napoli : «Milik sorpreso dalle traduzioni dal polacco. Mai detto che Mertens merita la fascia di Insigne» : La rettifica Le parole di Arkadiusz Milik a Foot Truck sono state tradotte erroneamente. Il Napoli ha così pubblicato due tweet per riportare l’esatta traduzione delle dichiarazioni rilasciate dal centravanti polacco del Napoli. “Il nostro Milik, fortemente perplesso per come spesso, troppo spesso, interviste in polacco vengano mal tradotte, ci tiene a sottolineare di non aver MAI detto che Mertens merita la fascia di capitano ...

Milik racconta l’allegria del Napoli : «Mertens porta sempre regali» : Dal ritiro della Nazionale polacca l’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik ha parlato ai colleghi di Foot Truck in una lunga intervista in cui ha elogiato i suoi compagni di reparto soffermandosi su Mertens: “È veramente un ragazzo buonissimo. Quando vede il nostro magazziniere Tommaso, gli chiede sempre come sta, non è una cosa che si fa per forza. Ogni tanto compra un regalino a qualcuno. Quando sono arrivato era anche la prima ...

Napoli - Milik sicuro : “Mertens meriterebbe la fascia di capitano. Insigne? Mi salta addosso - ma non me ne accorgo” : L’attaccante polacco ha parlato dei suoi compagni d’attacco nel Napoli, esprimendo parole d’elogio sia per Mertens che per Insigne Una stagione eccellente quella di Arek Milik, capace di mettere a segno già diciotto gol in tutte le competizioni grazie soprattutto ai propri compagni di reparto. LaPresse/Ciro Sarpa Gli assist di Mertens ed Insigne infatti sono oro per l’attaccante polacco che, intervistato ai ...

Napoli - si allontana il rinnovo di Mertens - : Il futuro di Mertens è ancora avvolto nel mistero. A segno contro l'Udinese, l'azzurro è a quota 102 totali con la casacca del Napoli, punta Cavani, quarto nella classifica dei marcatori all-time a ...

Napoli - nessuna offerta per di rinnovo per Mertens : Secondo la Gazzetta dello Sport, incerto il futuro di Mertens a Napoli : 'L'attuale contratto ha scadenza giugno 2020 e, al momento, non ci sono segnali da parte della società per un nuovo incontro per ridiscutere l'accordo. L'...

Mercato Napoli - Mertens in Cina? Le parole del padre sul futuro dell’attaccante : “Un futuro in Cina per Mertens? Non penso che la Cina sia un’opzione per lui. Quando giochi bene ti vogliono tutti, quando giochi male nessuno ti cerca, il calcio è così, ma De Laurentiis ha sempre voluto molti soldi e continuerà a chiederne tanti anche in futuro“. Herman Mertens, papà di Dries, ai microfoni di “Si gonfia la rete” su Radio Marte esclude per l’attaccante belga un futuro in Estremo ...

Mertens scatenato! Un gol e due assist e il Napoli risorge : 4-2 all'Udinese : Cronaca Il primo tempo comincia con un colpo subìto da Ospina sul contatto con Pussetto, che provava ad anticipare il portiere colombiano sul cross di Lasagna. Si scalda Meret, ma il colombiano ...

Il Napoli travolge l'Udinese - tanta paura in campo. Mertens ritrova il gol : Napoli-Udinese 4-2 nell'incontro valido per la 28/a giornata di Serie A. Padroni di casa avanti con Younes (17') e Callejon (26'), rimonta dei friulani con Lasagna (30') e Fofana (36'). Nella ripresa azzurri nuovamente in vantaggio con Milik (57'), poi il quarto gol siglato da Mertens (70'). Momenti

