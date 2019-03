Napoli | influenza suina per Fabian Ruiz | azzurri in allerta per evitare il contagio

Fabian Ruiz aveva contratto l’influenza suina. Il Napoli lo aveva capito? : Fabian Ruiz è tornato a casa. Tutto è bene quel che finisce bene. Resta però una domanda. Ma procediamo con ordine. Il centrocampista spagnolo, che era stato convocato in Nazionale e successivamente ricoverato in ospedale, è stato dimesso. Che cosa aveva Fabian Ruiz? Perché un giovane di 21-22 anni, per di più atleta, viene ricoverato per una banale influenza? La risposta arriva dalla Spagna. Fabian Ruiz aveva contratto la cosiddetta influenza ...

Napoli - Fabian Ruiz in ospedale per influenza. Lui ottimista : 'Guardo il lato positivo' : Periodo sfortunato per i giocatori del Napoli. Dopo David Ospina , costretto a trascorrere la notte di domenica in ospedale in seguito al colpo in testa ricevuto durante il match di campionato contro ...