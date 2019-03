Napoli Gli arresti a Frattaminore e il calciatore famoso tirato in ballo ingiustamente

Napoli - Callejon non ha dubbi : 'Voglio restare! Qua la gente mi vuole bene' : José Maria Callejon , esterno offensivo del Napoli , parla a Sky Sport del suo futuro, manifestando la voglia di restare in azzurro: 'Ho ancora un anno di contratto e vorrei restare: parlerò con De Laurentiis per trovare un accordo. Ancelotti? E' un grandissimo ...

Tutte le battaglie di Muhammad Alì : una mostra al Pan di Napoli : Napoli rende omaggio a Muhammad Alì, una delle icone sportive più famose e celebrate del XX secolo, con una mostra al Pan - Palazzo delle Arti di Napoli in programma dal 22 marzo e fino al 16 giugno. ...

Callejon : «Voglio restare a Napoli - parlerò con De Laurentiis» : “Mia figlia parla il dialetto” José Maria Callejon ha concesso un’intervista ai microfoni di Sky Sport e ha parlato anche del suo futuro. Ha detto che vorrebbe rimanere a Napoli. «Ho ancora un anno di contratto e vorrei rimanere a Napoli. La mia famiglia si trova bene, le mie figlie sono napoletane e la più grande parla anche il dialetto. I napoletani mi vogliono bene, mi abbracciano per strada, anche loro vogliono che io resti qui. Dovrò ...

Mercato Napoli - colpo Lozano : la super offerta al Psv [DETTAGLI] : Mercato Napoli – Il Napoli fa sul serio per la prossima stagione e sta anticipando i tempi per costruire una squadra ancora più importante per campionato e Champions League. La stagione degli uomini di Carlo Ancelotti può essere considerata positiva nonostante l’ampio distacco dalla Juventus, l’intenzione è adesso quella di provare a vincere l’Europa League. Ed il presidente De Laurentiis non sta di certo a ...

Napoli - vergogna Coroglio : la collina ridotta a discarica : Sporcizia e abbandono anche in via e Discesa Coroglio, a tre passi da Città della Scienza, e in via Bagnoli, intorno al muro di cinta oltre il quale si nasconde il capannone rosso che un tempo dava ...

Napoli - aumenta la tassa di soggiorno : scoppia la protesta degli albergatori : L'Abbac, l'Associazione dei B&B ed Affittacamere della Campania, dice no all'aumento di 50 centesimo della tassa di soggiorno a Napoli. «Ci hanno convocato per farci prendere...

Giornata Mondiale della Poesia : tutti gli eventi e le iniziative a Milano - Roma e Napoli : Ogni 21 marzo, primo giorno di Primavera, si celebra la Giornata Mondiale della Poesia. L’iniziativa, indetta dall'UNESCO, coinvolgerà numerosissimi luoghi di cultura in tutta Italia con letture, concerti e convegni. Tutto per ribadire il profondo valore culturale ed interculturale della parola poetica.Continua a leggere

Chelsea - l’agente di Jorginho : “Vogliamo la finale con il Napoli. Su Sarri…” : Chelsea AGENTE Jorginho – Si sa, il Napoli e Jorginho si sono lasciati più che bene. Il centrocampista, attualmente in forza al Chelsea, non ha mai nascosto il suo amore per i colori azzurri, ma in estate si è trovato davanti un’offerta impossibile da rifiutare (anche per la società, ndr). Il giocatore della Nazionale italiana […] L'articolo Chelsea, l’agente di Jorginho: “Vogliamo la finale con il Napoli. Su ...

Morte Daniele Belardinelli - 5 condanne per gli scontri prima di Inter-Napoli : Cinque condanne a pene fino a 3 anni e 8 mesi di carcere sono state inflitte ai 5 ultras processati con rito abbreviato per rissa aggravata e altri reati per gli scontri del 26 dicembre prima di Inter-Napoli in cui perse la vita Daniele Belardinelli. Lo ha deciso il gup di Milano, Carlo Ottone De Marchi, a seguito dell’inchiesta coordinata dall’aggiunto Letizia Mannella e dai pm Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri. La pena più ...

Inter-Napoli - 5 ultras condannati per gli scontri in cui morì Daniele Belardinelli. Pene fino a 3 anni e 8 mesi in abbreviato : Cinque ultras sono stati condannati per gli scontri prima di Inter-Napoli in cui perse la vita Daniele Belardinelli. Il gup di Milano, Carlo Ottone De Marchi, ha stabilito Pene fino a 3 anni e 8 mesi per rissa aggravata e altri reati: la condanna più alta è stata inflitta a Nico Ciccarelli, storico capo ultrà della curva nerazzurra. L’l’inchiesta sui fatti del 26 dicembre scorso nella zona tra via Novara e i giardinetti di via Fratelli ...

Meraviglie - le tappe della seconda puntata : Alberto Angela a Ravenna - in Sardegna e al San Carlo di Napoli : Dopo l'esordio tra Mantova, Roma e Amalfi, Alberto Angela continua il suo giro nella Penisola dei Tesori con la seconda puntata di Meraviglie, in onda questa sera, martedì 19 marzo 2019, su Rai 1 alle 21.25. Come da struttura del format - che vede la regia di Gabriele Cipollitti e la fotografia di Enzo Calò -, la puntata parte dal Nord per procedere poi verso il Centro e terminare al Sud.prosegui la letturaMeraviglie, le tappe della ...

Meraviglie - Alberto Angela da Ravenna a Napoli passando per la Sardegna anticipazioni : Dal tardo Medio Evo di Ravenna, ai Nuraghe della Sardegna fino al teatro dell’Opera di Napoli: la seconda puntata di Meraviglie vede Alberto Angela continuare il racconto del patrimonio artistico e culturale dell’Italia (premiato all’esordio da 4,5 milioni di telespettatori). In onda su Rai1 martedì 19 marzo alle 21,25 prosegue il percorso attraverso i tesori del nostro paese a partire da Ravenna, una città che da sola ...

Napoli - Milik sesto miglior bomber d'Europa : Il Corriere dello Sport analizza il momento di Arkadiusz Milik , ancora in gol contro l' Udinese nell'ultima partita del campionato di Serie A. Il rapporto tra minuti segnati e gol segnati dal polacco è al top in ...