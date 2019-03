Muro europeo contro Pechino Golden power pro-industria

affaritaliani

(Di venerdì 22 marzo 2019) Reciprocità negli appalti, difesa dell’europea e garanzia della sicurezza. Leggi Huawei. Mentre gli Stati del Vecchio Continente procedono in ordine sparso con accordi per potenziare l’interscambio commerciale con(dopo la visita in Italia, il presidente Xi Jinping vedrà Emmanuel Macron e Angela Merkel), l’Europa come grande area economica alza le difese per tutelarsi dall’espansione commerciale cinese. Segui su affaritaliani.it

FrancBusinarolo : Nel 2014, anno d’inizio della legislatura, il Parlamento europeo costava 1,737 miliardi: in appena 5 anni è cresciu… - Mov5Stelle : Gli stipendi esorbitanti dei Commissari europei sono uno schiaffo ai milioni di poveri che l’Europa dell’austerità… - DalilaNesci : Sfondato il muro dei 2 miliardi: ecco dove tagliare sprechi e privilegi del Parlamento europeo -