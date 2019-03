MotoGp | Valentino Rossi immortale | la BBC elenca i sei segreti che lo mantengono al top

MotoGp - Il sosia di Valentino Rossi 'innamorato' del Dottore - la dolce lettera di Harish : 'ti amo - ma...' : Harish Rossi, il sosia di Valentino Rossi, e la dolce lettera per il Dottore: le parole del Dottore indiano sui social Valentino Rossi è un pilota amatissimo in tutto il mondo. Tantissimi sono i fan ...

MotoGp – Il sosia di Valentino Rossi ‘innamorato’ del Dottore - la dolce lettera di Harish : “ti amo - ma…” : Harish Rossi, il sosia di Valentino Rossi, e la dolce lettera per il Dottore: le parole del Dottore indiano sui social Valentino Rossi è un pilota amatissimo in tutto il mondo. Tantissimi sono i fan che lo circondano nel paddock ogni weekend di gara, tra regali curiosi e look memorabili. Negli ultimi anni, Valentino Rossi ha anche avuto modo di incontrare diversi suoi sosia, tra i quali i più famosi sono Izwaann, il Rossi della Malesia, e ...

MotoGp - Jorge Lorenzo senza peli sulla lingua : “io arrogante? Dopo quello che dissi su Valentino Rossi…” : Il pilota della Honda ha parlato della sua carriera nel corso di una lunga intervista, soffermandosi anche su Valentino Rossi Una carriera lunga e ricca di successi, conquistati battendo avversari tosti e velocissimi. Jorge Lorenzo non si è mai tirato indietro, mettendoci sempre la faccia a costo di apparire spesse volte arrogante, per via del suo particolare modo di fare. AFP/LaPresse E’ stato così fin dai suoi primi anni in MotoGp, ...

MotoGp - Valentino Rossi più forte dei 40 anni. Con la moto giusta - sarebbe ancora da Mondiale : Molti si chiedono il motivo per il quale Valentino Rossi, nonostante abbia appena tagliato il traguardo dei 40 anni, sia ancora in motoGP pronto a battagliare gomito a gomito con rivali che potrebbero essere tranquillamente i suoi figli. La risposta è semplice, e non riguarda solamente le sue incredibili motivazioni, ma inevitabilmente non può che sottolineare anche il fatto che sia ancora un pilota di livello assoluto e che potrebbe ancora ...

MotoGp – La rimonta e l’incontro con Hamilton - una domenica dolce-amara per Valentino Rossi : “siamo messi come l’anno scorso! Io sulla Mercedes? Dico che…” : Valentino Rossi, la rimonta al Gp del Qatar e l’incontro con Lewis Hamilton. Il Dottore tra soddisfazione e qualche brutta impressione Valentino Rossi non si smentisce mai: al termine di un weekend di prove e qualifiche complicatissimo, il Dottore è riuscito in una fantastica rimonta dal 14° posto al 5°. Il nove volte campione del mondo è stato autore di un ottimo Gp del Qatar, considerando i risultati e le prestazioni dei giorni ...