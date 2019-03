Motocross | GP Gran Bretagna 2019 | Jorge Prado salterà l’appuntamento a Matterly Basin in

oasport

(Di venerdì 22 marzo 2019) Niente da fare per lo spagnolo. Il campione del mondo in carica della Mx2, trionfatore anche nel primo round del Mondialedella categoria citata in Argentina in sella alla KTM, non sarà al via del prossimo appuntamento in, come comunicato dal team austriaco, si è procurato una leggera lesione alla spalla sinistra in allenamento e quindi non potrà essere in condizione di essere parte dell’evento nel bellissimo South Downs National Park. Il fuoriclasse iberico si sottoporrà nei prossimi giorni ad ulteriori controlli medici per capire se potrà essere al via del weekend in Olanda (30-31 marzo), sul celebre tracciato di Valkenswaard.giandomenico.tiseo@oasport.itClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ...

