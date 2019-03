Morte Imane Fadil | esclusa presenza di sostanze radioattive | uccisa da una malattia rara

Morte di Imane Fadil - nessuna traccia di radioattività : Gli esami eseguiti sul corpo di Imane Fadil non sembrano aver risolto il mistero che circonda la sua Morte, avvenuta lo scorso 1° marzo all'ospedale Humanitas di Milano dopo oltre un mese di ricovero. I primi accertamenti disposti dalla Procura di Milano ha escluso la presenza di radioattività nel corpo della modella 34enne.Nella giornata di ieri sono stati prelevati dei campioni di reni e fegato che sono stati inviati ...

Il mistero sulla Morte di Imane Fadil dovrebbe chiudersi qui : Tutto era cominciato meno di una settimana fa con Imane Fadil, uno dei testimoni chiave del caso Ruby, morta in ospedale, l’autopsia non fatta, la procura di Milano che indagava e soprattutto la radioattività. Da quest’ultima passare al polonio è stato un attimo, così come posizionare in un tenebros

Imane Fadil - Lele Mora : “Una sera - anzi due - l’ho invitata ad Arcore. Molto dispiacere per la sua Morte” : “La conoscevo, ma non benissimo e non l’ho mai frequentata”. Lele Mora parla con ilfattoquotidiano.it di Imane Fadil, la ragazza marocchina morta l’1 marzo scorso all’ospedale Humanitas di Rozzano (Milano), per cause ancora da accertare. L’ex manager aveva portato la modella, parte civile e testimone nei processi Ruby, ad Arcore. “Se faceva parte della mia agenzia? Era venuta a chiedermi di lavorare con me, ma ...

Morte Imane Fadil - dalle prime analisi “non c’è nessuna traccia di radioattività negli organi” : È sempre più giallo sulla Morte di Imane Fadil, la modella 34enne testimone chiave nel processo Ruby Ter, in cui è imputato Silvio Berlusconi. dalle prime analisi, effettuate prima dell'autopsia vera e propria, è emerso che "non c'è alcuna traccia di radioattività sulla salma". Intanto, fonti investigative spiegano che neppure nella sua casa "sono state trovate sostanze sospette".Continua a leggere

Morte Imane Fadil - la lettera a Franco Bechis che demolisce i deliri di Travaglio : "Come è morta" : Emergono ulteriori retroscena sulla Morte misteriosa di Imane Fadil, la testimone chiave del processo Ruby ter deceduta all'ospedale Humanitas di Milano lo scorso 1 marzo. Il cronista giudiziario Frank Cimini, in una lettera al direttore de Il Tempo Franco Bechis, ha scritto: "Sul caso Imane Fadil,

Morte Imane Fadil - oggi i risultati sulla radioattività. Sentita ex deputata : “L’hanno uccisa” : La modella 34enne era una delle testimoni chiave del processo Ruby Ter. Nel suo corpo sono state rinvenute tracce di metalli pesanti "anche cento volte" più alte del normale. Souad Sbai, ex deputata del Popolo della libertà, Sentita in procura: “Sapeva tanto. Probabilmente aveva deciso di fare un passo indietro. E l’hanno uccisa”.Continua a leggere

Gli esami su Imane Fadil per chiarire la sua Morte : Sono iniziati sul corpo di Imane Fadil gli esami dei medici legali che dovranno accertare come è morta la modella marocchina, testimone dei processi Ruby che - dopo essere stata ricoverata all'ospedale Humanitas di Rozzano (Milano) - sosteneva di essere stata avvelenata. Questa mattina sui tessuti della 34enne sono stati effettuati i prelievi che chiariranno se effettivamente sia stata contaminata da elementi radioattivi. Un sospetto nato dopo ...

Chi é Imane Fadil : causa Morte - biografia e rapporto con Berlusconi : Chi é Imane Fadil: causa morte, biografia e rapporto con Berlusconi Imane Fadil, la biografia Imane Fadil è scomparsa il primo marzo scorso ma solo il 18 marzo i primi esami hanno rivelato che ad ucciderla sarebbero stati degli “agenti tossici non reperibili in commercio”. In pratica, una delle testimoni principali del Caso Ruby con al centro Silvio Berlusconi potrebbe essere stata avvelenata. Gli inquirenti adesso si concentrano sulla ...