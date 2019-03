Morte di David Rossi | parla l’ex presidente dello Ior | Potevo far saltare il

[L'inchiesta] La Morte di David Rossi - i festini hard nelle ville - la banca vaticana e quelle "persone capaci di tutto" : "Più una persona si espone più si salva la vita, in un certo senso. Questo ci rassicura. Stiamo rispondendo al nostro codice morale. Quando una persona ha la coscienza pulita e lotta per quello in cui ...

Francesca Fioretti a un anno dalla Morte di Davide Astori : ‘Parlare di lui al passato è impossibile’ : A poco più di un anno dalla morte di Davide Astori torna a parlare la compagna Francesca Fioretti. Era il 4 marzo del 2018 quando il capitano della Fiorentina si spense all’improvviso lasciando un grande vuoto nel mondo del calcio e chiaramente nella vita della sua famiglia. “Gli amici mi domandano: ‘Ma il 4 marzo hai dormito?’ e io penso che per me è 4 marzo ogni giorno. Quattro marzo quando mangio, 4 marzo quando vado a ...

Francesca Fioretti ad un anno dalla Morte di Davide Astori : "Ogni giorno - per me - è il 4 marzo..." : Lo scorso 4 marzo, tutti i campi di calcio di Serie A hanno omaggiato Davide Astori, il calciatore della Fiorentina scomparso improvvisamente il 4 marzo 2018, durante il sonno, per morte cardiaca improvvisa. Al tredicesimo minuto (come il suo numero di maglia, il 13), gli arbitri hanno interrotto il gioco per permettere al pubblico e ai giocatori in campo di ricordare Astori con un applauso.Francesca Fioretti, l'attrice, modella ed ex ...

Astori - Francesca Fioretti da brividi : “dopo la Morte di Davide…” : Sono stati e continuano ad essere mesi terribili per Francesca Fioretti, compagni di Davide Astori, calciatore della Fiorentina morto in albergo prima della partita di campionato contro l’Udinese. Intervista da brividi a Vanity Fair, Francesca commuove: “molti mi domandano: ‘Ma il 4 marzo hai dormito?’ e io penso che per me è 4 marzo ogni giorno. Ogni cosa che faccio, penso che accanto a me Davide non ci sarà più. ...

Chiuse le indagini sulla Morte Davide Astori : dalla causa del decesso all’idoneità - ecco perché 2 medici sono indagati : La Procura di Firenze ha chiuso le indagini per la morte di Davide Astori, il 31enne capitano della Fiorentina deceduto in albergo il 4 marzo 2018 prima della partita di Udine. sono indagati per omicidio colposo due medici, Giorgio Galanti, ex direttore del Centro di medicina sportiva dell’ospedale fiorentino di Careggi, e Francesco Stagno, direttore sanitario dell’Istituto di medicina sportiva di Cagliari. L’avviso di chiusura ...

Morte Davide Astori - due medici indagati per omicidio colposo : La Procura di Firenze ha concluso le indagini sul decesso del calciatore della Fiorentina: sotto accusa i certificati di...

Davide Astori - chiusa l’inchiesta sulla Morte del capitano della Fiorentina : due medici indagati per omicidio colposo : La procura di Firenze ha chiuso l’inchiesta sulla morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina deceduto il 4 marzo 2018 nella sua stanza d’albergo poche ore prima della partita contro l’Udinese. L’ex direttore del Centro di medicina sportiva dell’ospedale fiorentino di Careggi, Giorgio Galanti, e il direttore sanitario dell’Istituto di medicina sportiva di Cagliari, Francesco Stagno, risultano indagati ...

Ancelotti non parlerà (parlerà Davide) per la Morte di Bucci : Carlo Ancelotti è provato per la morte del suo amico Alberto Bucci grande uomo di sport e grande allenatore di basket (soprattutto della Virtus Bologna, ma non solo) che era suo grande amico. Quest’estate, ad esempio, Bucci è stato ospite di Carlo Ancelotti a Dimaro. Ai microfoni andrà il figlio Davide. L'articolo Ancelotti non parlerà (parlerà Davide) per la morte di Bucci sembra essere il primo su ilNapolista.

Davide Astori - la tragica Morte nel sonno e l'inchiesta : Il nostro dovere è accertare se sia successo per una tragica fatalità che nessuno al mondo poteva impedire - e allora il fascicolo verrà archiviato - o se ci sia qualcuno che avrebbe dovuto percepire ...

Davide Astori - lettera dei genitori a un anno dalla Morte : «Non stancatevi di ricordarlo» : «Un anno senza Davide non si può raccontare. Non esistono le parole, ma forse neanche servono, perché in fondo quello appena passato è stato un anno CON Davide, in un modo...

Davide Astori - la lettera dei genitori un anno dopo la Morte : «Era speciale - continuate a ricordarlo» : «Davide era speciale, continuate a ricordarlo». Affidano i loro pensieri, il loro ricordo e il loro dolore a una lettera, Anna e Renato, i genitori di Davide Astori, a un anno dalla morte del capitano ...

Davide Astori - lettera dei genitori a un anno dalla Morte : 'Non stancatevi di ricordarlo' : 'Un anno senza Davide non si può raccontare. Non esistono le parole, ma forse neanche servono, perché in fondo quello appena passato è stato un anno CON Davide, in un modo diverso e che non avremmo ...

Davide Astori/ Un anno dalla Morte del capitano della Fiorentina : la Serie A ricorda : Davide Astori sarà ricordato oggi, 3 marzo 2019, dalla Fiorentina e non solo. Il difensore è scomparso già da un anno anche se sembra molto meno

Davide Astori - il ricordo della Lega Serie A per l'anniversario della sua Morte : Per commemorare Davide Astori , capitano della Fiorentina morto il 4 marzo 2018, in occasione di tutte le partite della 7ª Giornata di Ritorno di Serie A, al minuto 13 sarà proiettata sui maxischermi ...