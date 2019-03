Sci di fondo - Finali Coppa del Mondo Quebec City 2019 : nella sprint vince Klaebo su Pellegrino. Nilsson in trionfo tra le donne : Ultima sprint stagionale per la Coppa del Mondo di sci di fondo: nelle Finali di Quebec City, in Canada, si è gareggiato in tecnica libera. Tra gli uomini successo del norvegese Johannes Klaebo, che batte Federico Pellegrino, ancora una volta splendido secondo, mentre il russo Alexander Bolshunov, rivale del norvegese in classifica generale, chiude quarto. Tra le donne vince e porta a casa la Coppa di specialità la svedese Stina Nilsson, mentre ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2019 : Dorothea Wierer dà l’assalto alla Sfera di cristallo. Inseguimento decisivo? : Tavole pitagoriche, algoritmi “if-then-else” e quant’altro. Quando si è nell’ultima tappa di una grande manifestazione il calcolo delle probabilità e le ipotesi sui possibili piazzamenti si sprecano. Del resto è anche il bello del gioco di chi assiste ad un evento e prova a prevedere ciò che possa accadere. Sulle nevi di Oslo-Holmenkollen (Norvegia) Dorothea Wierer è pronta a regalarsi il sogno: conquistare la Coppa del ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari e Lara Mori - serve una nuova magia a Doha. Sfida totale per il podio : Vanessa Ferrari e Lara Mori ci riprovano, dopo il doppio podio conquistato a Baku le due azzurre andranno a caccia di una nuova magia al corpo libero. Appuntamento per sabato 23 marzo (ore 15.55) con la quarta tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, a Doha (Qatar) verranno messi in palio punti pesanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e le nostre portacolori vogliono essere assolute protagoniste come sono riuscite a ...

Classifica Coppa del Mondo biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Boe dominatore assoluto : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Ballando con le Stelle - Nunzia De Girolamo e RaiMondo Todaro : la reazione del marito : Ballando con le Stelle: Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro balleranno insieme Manca poco all’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Lo show condotto da Milly Carlucci tornerà su Rai Uno il prossimo sabato 30 marzo. Tra i nuovi concorrenti l’ex Ministro Nunzia De Girolamo, che ballerà in coppia con Raimondo Todaro. Un […] L'articolo Ballando con le Stelle, Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro: la reazione del ...

Il bimbo nasce con la posa da Superman : la foto del piccolo fa il giro de Mondo : Lo scatto è davvero unico: la nascita per i bambini è un momento traumatico, che porta i figli ad abbandonare il caldo ventre materno per presentarsi per la prima volta al mondo. Esperienza ...

Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci maschile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ryoyu Kobayashi porta a casa la sfera di cristallo con 5 gare d’anticipo! Lotta tra Stoch e Kraft per la piazza d’onore : Dopo una stagione completamente dominata dal polacco Kamil Stoch, si riapre la caccia alla Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci maschile. Il favorito principale resta sicuramente Stoch, ma nella stagione post-olimpica le sorprese sono dietro l’angolo quindi attenzione ai vari Ryoyu Kobayashi, Piotr Zyla ed Evgeniy Klimov, vincitore della Classifica generale del Grand Prix estivo. La pattuglia tedesca e quella norvegese proveranno ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Planica 2019 : Markus Eisenbichler trionfa per la prima volta in Coppa davanti a Kobayashi e Zyla - 32° Insam : Markus Eisenbichler (Germania) rompe la maledizione e ottiene la tanto agognata prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo (dopo 9 piazzamenti sul podio), imponendosi sul trampolino di volo HS240 di Planica (Slovenia) nella penultima gara individuale della stagione. Il 27enne tedesco, oro iridato a Innsbruck su Large Hill, si è superato ed ha portato a termine due salti di pregevole fattura che gli hanno finalmente permesso di precedere ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Doha : Marco Lodadio quarto sugli anelli - esercizio penalizzato. Podio a un decimo : Marco Lodadio non riesce nell’impresa di salire sul Podio in occasione della quarta tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, competizione che mette in palio punti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. All’Aspire Dome di Doha (Qatar), nello stesso palazzetto in cui cinque mesi fa vinse la medaglia di bronzo ai Mondiali sui suoi amati anelli, il laziale si deve fermare in quarta posizione ma la sensazione è ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Doha : Martina Rizzelli sesta alle parallele - Derwael batte Yilin Fan di un decimo! : Martina Rizzelli ha conquistato il sesto posto alle parallele asimmetriche in occasione della quarta tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica che si sta disputando a Doha (Qatar). L’azzurra ha replicato il risultato ottenuto sabato scorso a Baku e ha incamerato altri punti importanti in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’esercizio portato in gara è stato ben eseguito e non si sono evidenziate grosse ...

1000 Miglia : la corsa più bella del Mondo attraversa la Food Valley : Sulle vie dei sapori con la 1000 Miglia. il 18 maggio la corsa partirà da Parma e attraverserà la Food Valley Consigli e suggestioni per “andare a zonzo” sulle tracce della mitica Freccia Rossa. Ecco i segreti e le curiosità per un itinerario fra Langhirano, Torrechiara e Busseto Parma, 22 marzo 2019_ Emozione numero trentasette: manca poco più di un mese e mezzo alla nuova edizione della 1000 Miglia e il warm up è già scattato anche ...

È successo in TV – 22 marzo 2000 : Zero e tutti gli Zeri del Mondo (VIDEO) : 19 anni fa Rai 1 ospitava nel suo palinsesto uno degli Artisti più prestigiosi dello scenario musicale italiano. Artista con A maiuscola, soprattutto se stiamo parlando di Renato Zero. In diretta dallo studio di Mirabilandia, il cantante dirige la 'Zeronave' di tutti gli Zeri del mondo (titolo omonimo di un suo Album).Lo studio è magicamente trasformato in un fantascientifico vascello in cui si fanno incontri speciali con artisti del calibro ...

Da Lexus un documentario di 60 mila ore sui Takumi - gli artigiani più bravi del Mondo : ... svelando al mondo quante ore sono necessarie in Giappone per diventare un 'Takumi', e cioè un artigiano con il massimo grado di esperienza: 60 mila, che sono poi le ore in cui è disponibile anche il ...