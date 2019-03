Milinkovic Savic-Milan | assalto rossonero | ma ad una sola condizione

Milan - la strategia di Elliott per arrivare a Milinkovic-Savic : un sogno “da Champions” : Sergej Milinkovic-Savic è il sogno mai negato del Milan di Elliott, Leonardo ha avuto mandato di provarci anche nella prossima calda estate di mercato Il Milan targato Elliott continua a perseguire il sogno Sergej Milinkovic-Savic, già cullato nella scorsa estate. All’epoca non ci furono i tempi tecnici per completare un’operazione complessa, ma nella prossima estate il laziale potrebbe rappresentare il regalo della proprietà ...

Milan : un tridente sul mercato per finanziare il colpo Milinkovic-Savic : Inoltre, sempre secondo la Gazzetta dello Sport , il Milan si rimetterà su piste già battute a gennaio. In particolare per i ruoli d'esterno offensivo, Saint-Maximin del Nizza, Deulofeu del Watford ...

Inter - duello con il Milan per Milinkovic-Savic : in estate potrebbe esserci l'assalto : Inter e Milan saranno sicuramente due delle società protagoniste della prossima sessione di calciomercato. Entrambe potrebbero qualificarsi in Champions League visto che, al momento, sono rispettivamente quarta e terza in classifica e avrebbero gli introiti necessari per rinforzare notevolmente gli organici. L'obiettivo principale della società nerazzurra sarà quello di rifondare il centrocampo essendo il reparto che ha mostrato maggiori carenze ...

Milan - rivoluzione per la Champions : 4 grandi obiettivi - spicca Milinkovic-Savic (RUMORS) : Dopo un grande mercato invernale, che ha portato ad acquisti del calibro di Piatek e Paquetà, il Milan ora è alle prese con la fase decisiva della stagione, durante la quale i rossoneri dovranno essere cinici e concreti per ottenere un posto nella prossima Champions League. La qualificazione alla massima competizione europea, infatti, sarà fondamentale per le strategie di mercato in vista del prossimo anno, e la dirigenza rossonera si starebbe ...

Calciomercato Milan - ci sarebbe l'idea di uno scambio tra Cutrone e Milinkovic-Savic : Il Milan sta disputando un’ottima stagione soprattutto col cambio di marcia avuto da fine anno in poi. I rossoneri sono infatti risaliti fino al quarto posto in classifica e non intendono fermarsi. Sicuramente nel rendimento dei ragazzi di Gennaro Gattuso ha inciso il Calciomercato invernale che ha consentito al Milan di acquistare Piatek e Paquetà. A farne le spese in termini di titolarità è stato Patrick Cutrone, il quale potrebbe essere un ...

Calciomercato - crolla la valutazione di Milinkovic-Savic : Inter e Milan alla finestra : Lazio, Milinkovic-Savic sta vivendo un’annata non certo positiva, le Milanesi si stanno già muovendo per sondare il terreno Mister 100 milioni non è più tale. Il prezzo di Milinkovic-Savic si è notevolmente abbassato a causa della sua stagione sottotono, checché ne dica il presidente della Lazio Lotito. La valutazione del centrocampista serbo adesso si aggira attorno ai 60 milioni di euro, anche a causa delle restrizioni del fair ...

ESCLUSIVA – Milan - l’affare Milinkovic-Savic decolla : 40 milioni + Cutrone : Milan-Milinkovic-Savic, la trattativa decolla. Momento importante per la squadra rossonera, gli uomini di Gattuso hanno svoltato la stagione dopo gli innesti di gennaio ed adesso puntano senza mezzi termini al terzo posto in classifica ed in più a vincere la Coppa Italia. Ci sono i margini per puntare ad un futuro roseo, in particolar modo i colpi Paquetà e Piatek rappresentano due certezze mentre un faro della squadra sarà anche Bakayoko, ...

L’uomo del giorno – Compleanno Sergej Milinkovic-Savic - il serbo dal futuro ‘stellare’ : Continua il nostro classifico appuntamento con la nostra rubrica ‘L’uomo del giorno’, giornata importante per gli appassionati di calcio, è infatti il Compleanno di Sergej Milinkovic-Savic. Fino al momento stagione altalenante per il serbo, inizio in difficoltà, adesso il calciatore della Lazio è in ripresa e si candida ad essere grande protagonista fino al termine della stagione. La scorsa estate il Milan era pronto a ...

Pagelle Lazio-Milan 0-0 - Coppa Italia : Milinkovic-Savic e Paquetà i migliori su ciascun fronte : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Lazio-Milan DALLE ORE 21.00 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale delle Pagelle di Lazio-Milan, gara d’andata delle semifinali della Coppa Italia di calcio: dopo le vittorie nei quarti di finale, rispettivamente su Inter e Napoli, biancocelesti e rossoneri si affronteranno nei primi 90 minuti di un doppio confronto che promette spettacolo. OA Sport vi propone la diretta live testuale delle ...

Lazio - Milinkovic-Savic ci sarà in Europa League : completo recupero da infortunio : La sconfitta in Europa League subita dal Siviglia e quella rimediata a Genova contro i rossoblu guidati da Prandelli. Non è proprio il migliore dei momenti per la Lazio di Simone Inzaghi, che già tra ...

Lazio-Siviglia - probabili formazioni : out Immobile e Milinkovic Savic : LAZIO SIVIGLIA probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di Europa League tra Lazio e Siviglia. Sfida caratterizzata da alcuni scontri in città tra tifosi biancocelesti e tifosi spagnoli. 3 i feriti, trasportati in ospedale, uno in codice rosso. Ritornando alla partita, Inzaghi dovrà fare a meno di Immobile e Milinkovic Savic, […] L'articolo Lazio-Siviglia, probabili formazioni: out Immobile e Milinkovic ...

Inter - Milinkovic-Savic potrebbe essere il primo obiettivo per la prossima estate : L'Inter sarà la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri potranno investire con maggiore libertà sul mercato visto che usciranno dai paletti imposti dalla Uefa con il fair play finanziario. L'obiettivo principale sarà quello di rinforzare il centrocampo con grandi nomi che possano alzare il tasso tecnico del reparto visto che in questa stagione ci sono state non poche difficoltà. Lo ha dichiarato anche Giuseppe ...